BiblioChangers, a Busto Arsizio università e associazioni arricchiscono l’offerta della biblioteca

Con l’inizio del nuovo anno si infittisce il programma del progetto BiblioCharges, finanziato dalla presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, attraverso iniziative pensate per favorire il confronto, l’apprendimento e la crescita personale.

“Inizia una nuova fase del progetto BiblioChangers: grazie all’articolato sistema che vi collabora, la Biblioteca compie un ulteriore passo nell’arricchimento dell’offerta dedicata agli utenti più giovani. Sottolineo con particolare soddisfazione la sinergia con importanti realtà culturali che qualificano ulteriormente il progetto: vogliamo che la biblioteca diventi sempre più piazza, portico, luogo di incontro, punto di ritrovo in cui ci trovano i libri ma non solo, si trovano soprattutto le persone con la loro creatività, la loro la loro voglia di stare insieme e di crescere attraverso le tante opportunità offerte” – afferma l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli.

Grazie alla collaborazione con università e associazioni culturali del territorio, i prossimi eventi daranno l’opportunità di dialogare con esperti di livello nazionale e internazionale, scoprire nuove prospettive su temi di grande attualità e acquisire strumenti utili per affrontare le sfide del futuro. L’obiettivo è quello di consolidare il ruolo della Biblioteca come punto di riferimento non solo per lo studio e la lettura, ma anche per l’incontro e la condivisione di esperienze, idee e progetti attraverso attività che stimolino la creatività, il pensiero critico e la partecipazione attiva. Per la rilevanza delle proposte l’invito rivolto è di lasciarsi coinvolgere, per costruire insieme una comunità più consapevole, inclusiva e dinamica.

Di seguito, i dettagli dei principali appuntamenti in programma.

Iniziative in collaborazione con CUT-Centro Universitario Teatrale dell’Insubria e CII-Centro Insubrico Internazionale

Laboratori Teatrali – Remember to go

Un percorso che offre l’opportunità di individuare i propri bisogni e costruire progetti tramite i linguaggi e gli strumenti del teatro. Negli incontri di gruppo si indagheranno luoghi e pratiche di comunità anche attraverso analisi di testi teatrali e esercizi di scrittura corporea. Il primo appuntamento sarà venerdì 31 gennaio dalle ore 18.00 alle ore 20.00 in biblioteca.

Storie di impegno e prevenzione

Tre serate tematiche per affrontare temi di grande rilevanza sociale e culturale, con la partecipazione di esperti e testimoni che offriranno spunti di riflessione e dialogo con il pubblico, moderati da Stefania Barile (Centro Insubrico Internazionale) e Giulio Bellotto (Centro Universitario Teatrale dell’Insubria).

Gli appuntamenti si terranno alle ore 21.00 presso Sala Monaco (Biblioteca di Busto Arsizio) e riguarderanno La storia di Pietro Sanua, vittima di mafia a Corsico (giovedì 13 febbraio), Prevenzione alla violenza domestica e di genere e formazione alla genitorialità (martedì 6 maggio) e Il rapporto tra ‘ndrangheta e violenza di genere (martedì 13 maggio).

Iniziative in collaborazione con l’Università Carlo Cattaneo – LIUC

Tre cicli di incontri tra febbraio e marzo dedicati ad avvicinare la comunità a tematiche di grande attualità e interesse pratico: Scelte finanziarie, risparmio e investimenti, a cura dei docenti Paolo Crespi e Alessandra Cillo, un percorso in due incontri per chi voglia migliorare la propria gestione economica – primo incontro lunedì 3 febbraio dalle ore 18.00; In dialogo con un’intelligenza artificiale, a cura del docente Luca Mari, un percorso introduttivo ma approfondito, con l’obiettivo di individuare la prospettica tecnologica, culturale, etica e sociale attraverso cui guardare alle intelligenze artificiali – primo incontro 11 marzo ore 20.30; Team building e i-FAB: sviluppare competenze per il futuro, un laboratorio pratico a cura della docente Rossella Pozzi, progettato per sviluppare competenze fondamentali per il lavoro di squadra, una capacità sempre più richiesta nel mondo professionale e nella società contemporanea – unico incontro lunedì 24 febbraio dalle ore 14.00 presso la sede della LIUC.

Iniziative in collaborazione con l’associazione Noi del Tosi

Un viaggio tra musica e parole

Un corso per avvicinare i giovani al mondo del teatro musicale, valorizzando i capolavori della letteratura classica attraverso la loro reinterpretazione in musical. Sotto la direzione artistica di Matteo Cirigliano (Take Your Time-Musical School), gli incontri saranno dedicati alla tecnica vocale, alla recitazione, allo studio del musical, alla creazione di scenografie e costumi e la messa in scena finale di uno spettacolo teatrale-musicale ispirato alle opere studiate, che sarà rappresentato a dicembre 2025. Primo appuntamento sabato 8 febbraio 2025 dalle ore 10.00 alle 12.00 presso la Biblioteca.

Ape-Debate

Cinque incontri per approfondire la tecnica del debate, in collaborazione con Rete WeDebate. Un’occasione per i più giovani di sviluppare le proprie capacità di argomentazione e dibattito, in un ambiente conviviale, da vero e proprio aperitivo. La partecipazione è su iscrizione, il primo incontro si terrà martedì 18 marzo dalle ore 18.00.

Iniziativa in collaborazione con AFI Archivio Fotografico Italiano

Photo Academy Young

Un corso gratuito di fotografia rivolto ai giovani appassionati e agli aspiranti fotografi. Gli incontri formativi tenuti da Claudio Argentiero di AFI mirano ad approfondire le competenze tecniche, sviluppare la creatività e acquisire esperienze pratiche. Il laboratorio proporrà ai partecipanti un viaggio attraverso diverse tematiche fotografiche: architettura, reportage, paesaggio, ritratto, post-produzione, stampa e portfolio personale. Durerà cinque incontri, che si terranno tra marzo e aprile al sabato mattina dalle ore 10.00 alle 13.00.

