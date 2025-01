Bocce, sono iniziati i campionati di serie A e A2 raffa

I tanto attesi campionati di serie A e A2 raffa sono iniziati. Varato il calendario completo che terminerà il 14 giugno, con incontri sistematici il sabato, con la formula del girone unico per la serie A, dei due gironi per la serie A2. Per la serie principale 10 squadre, sette derivanti dalla conclusione del campionato 2024 e tre promosse dalla serie A2.

Ai nastri di partenza i campioni in carica di Montegrillo appaiono come i logici favoriti: non hanno cambiato in sostanza nulla rispetto la compagine vincente dello scorso anno, potendo annoverare, oltre al campionissimo Giuliano Di Nicola, il fratello Marco, Manuelli e Santucci, mentre le altre, Caccialanza in testa con la perdita di Zovadelli, hanno dovuto registrare cambiamenti importanti che potrebbero aver indebolito le squadre.

Per esempio la Giogione3Villese, vincitrice della Coppa Italia, perdendo i due fratelli D’Alterio – approdati in A2 a Possaccio – e Ricci passato alla Caccialanza dovrà fare i conti con una squadra rinnovata intorno al capitano Tarantino.

Questa la situazione prima dell’inizio delle ostilità, poi i pronostici forniscono subito qualche sorpresa. Le quattro finaliste del 2024 erano impegnate, per i tre quarti, in incontri casalinghi: solo i campioni di Montegrillo avevano lo scoglio della trasferta proprio contro Giorgione che, in teoria, avrebbe dovuto trovarsi in difficoltà avendo perso alcuni elementi iconici della squadra.

Nulla di tutto ciò: i trevigiani s’impongono per 5-3 mostrando un mirabile Tarantino che porta in dote alla sua squadra ben 4 punti, due nell’individuale e due in coppia con Luccarini, mentre come contraltare risalta la prestazione inattesa di Giuliano Di Nicola che non solo perde le due individuali, ma incappa anche in altre due sonore sconfitte in coppia con Santucci. Da dove arriva, poi, il quinto punto per i locali? Dalla novità assoluta per il campionato a squadre di serie A – per gli altri tutto resta inalterato – che quest’anno vede sorgere, al posto di uno dei due incontri di terna, il tiro di precisione, il quale apporta un punto alla compagine che se lo aggiudica.

Treviso sciorina una netta vittoria per 19 a 10 a favore di Selogna contro Manuelli, il quale impeccabile nella giocata di coppia con Di Nicola Marco, fallisce proprio in quella che dovrebbe essere la sua specialità. Il punto viene aggiudicato come da tradizione, mentre nella somma totale entrano in gioco i punteggi conseguiti sul campo. Per fare un esempio facilmente comprensibile:

Treviso vince le due individuali – 2 punti -, vince il tiro di precisione – 1 punto -, vince due incontri di coppia – 2 punti – totale 5 punti. Ma se le vittorie in passato apportavano ciascuna 8 punti – per vincere un incontro bisogna arrivare a otto, ora ai 32 punti – 8×4 – vanno aggiunti i punti realmente conseguiti nel tiro di precisione – 19 per Giorgione – cui vanno, infine sommati, come in precedenza, quelli delle tre sconfitte – 4+0+1 -; quindi – 32+19+5 = 56!

Le altre due elette delle finali 2024 fanno, invece, il loro dovere: Caccialanza e Vigasio dominano i loro avversari prevalendo con il netto punteggio di 6-2. Il campionato si apre con uno spettacolo pirotecnico di alto livello, dove nulla appare scontato, lasciando intendere agli appassionati che dovranno allenarsi a sollecitare le papille gustative per assaporare ciò che ogni settimana sarà loro ammannito.

PILLOLE DI BOCCE

11 gennaio – Campionato italiano Serie A – 1a giornata

Giorgione3Villese (TV) – S.Angelo Montegrillo (PG) 5-3 (56-55)

Caccialanza (MI) – Mosciano (TE) 6-2 (50-25)

Vigasio (VR) – Cofer Metal Marche (AN) 6-2 (64-31)

Arcos Brescia (BS) – Flaminio (Roma) 4-4 (61-69)

Boville Marino (Roma) – Kennedy (NA) 7-1 (69-54)

13 gennaio – Bottinelli/Vergiatese – Inizio campionati provinciali individuali tutte le categorie

13 gennaio – Baraggese – Inizio regionale serale coppia ABCD, divisa al possibile