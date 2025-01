Busto Arsizio commemora la Shoah: un programma tra musica, teatro e una nuova pietra d’inciampo

Busto Arsizio si prepara a commemorare la Giornata della Memoria 2025 con un ricco programma di eventi culturali e momenti di riflessione. L’iniziativa, promossa dal Comune, coinvolge teatri, biblioteche e spazi pubblici cittadini, offrendo occasioni per approfondire il significato di questa ricorrenza e mantenere viva la memoria storica.

Il calendario si è aperto mercoledì 15 gennaio al Teatro Manzoni con una conferenza del professor Carlo Greppi, dedicata alla figura del Giusto Lorenzo Perrone, a cura del Liceo Daniele Crespi.

Seguiranno, il 24 gennaio al Teatro Sant’Anna, lo spettacolo musicale “Musica e memoria”, con un repertorio di musica yiddish e brani legati alla Shoah, eseguito dal gruppo Klezmorim Maseltov Varese.

Sabato 25 gennaio sarà dedicato ai più piccoli e agli amanti del teatro: la Biblioteca G.B. Roggia ospiterà, alle 15.30, l’iniziativa “Musica e memoria”, con letture e musica per bambini dai 6 ai 10 anni, a cura de L’Oblò. La giornata si concluderà con lo spettacolo teatrale “Il rogo dei libri” presso la Sala Pro Busto, un’opera drammatica ideata da Ernesto Speroni e diretta da Fabrizio Bianchi.

Domenica 26 gennaio, alle ore 17.00, la Sala Verdi di via Pozzi 7 accoglierà l’incontro “Shoah: quale memoria oggi?”, un dibattito con Emanuele Fiano organizzato da ANPI e altre associazioni locali.

Le celebrazioni culmineranno lunedì 27 gennaio (Giorno della Memoria), con la deposizione di una corona al Monumento alla Resistenza e Deportazione in via Fratelli d’Italia, alla presenza del sindaco Emanuele Antonelli e delle autorità cittadine.

Infine, martedì 28 gennaio, verrà posata una pietra d’inciampo in via Monte Rosa 11 in memoria di Roberto Culin, vittima dell’eccidio di Fossoli, in occasione dell’80° anniversario della tragedia.

