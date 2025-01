Monopattini elettrici, il consigliere Angei interroga il comune di Varese: “Il servizio di sharing rispetta le nuove norme del codice?”

Cambia il codice della strada, e il consigliere comunale della Lega Stefano Angei si informa con il comune di Varese sulla correttezza del servizio di sharing di monopattini, che l’amministrazione ha avviato insieme alla società Dott dal 2022.

In particolare, Angei ha presentato un’interrogazione formale al sindaco e agli assessori competenti riguardante tale servizio, considerato che «Non sono purtroppo sporadici sinistri stradali con l’utilizzo di questo tipo di dispositivi, così come riportato diverse volte anche dai fatti di cronaca nazionale» ma soprattutto che il nuovo codice della strada entrato in vigore il 14 dicembre 2024, ha cambiato di molto le prescrizioni per l’uso di questi veicoli: le nuove regole impongono infatti obblighi stringenti, come la targa, l’assicurazione, l’uso del casco obbligatorio e il divieto di circolazione contromano. In particolare, i monopattini possono circolare solo in centri urbani con limite di velocità fino a 50 km/h e non sui marciapiedi, salvo essere condotti a mano.

Per questo Angei ha deciso di interrogare l’amministrazione in particolare su tre punti chiave: il primo è «Se questa amministrazione, a fronte del bando di affidamento del servizio di sharing, può confermare che attualmente l’operatore e unico aggiudicatario sta fornendo il servizio in questione in ottemperanza alla normativa vigente» il secondo è «Se, eventualmente, questa amministrazione abbia assunto idonei provvedimenti affinché la società che gestisce il servizio di sharing abbia ottemperato alle nuove prescrizioni normative, così da poter garantire un servizio che non sia contro la legge» e infine «Se e quante sanzioni ad oggi sono state comminate a utilizzatori di monopattini elettrici in violazione delle normative attualmente in vigore in materia».