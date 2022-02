Arriva a Varese il servizio di monopattini in sharing

Il servizio di monopattini in sharing arriva anche a Varese.

La società Dott porta infatti il suo servizio di monopattini elettrici in condivisione a Varese, a seguito dell’aggiudicazione del bando pubblicato dal Comune, grazie a cui si afferma come unico operatore attivo in città. Varese diventa quindi l’11esima location italiana e la 37esima europea in cui sono disponibili i mezzi 100% green dell’azienda leader della micromobilità urbana.

La flotta varesina sarà composta da un totale di 300 monopattini di ultima generazione che verranno resi disponibili gradualmente a partire già da oggi. Un mezzo che garantisce estrema solidità e sicurezza: l’ultimo modello di monopattini Dott dispone, infatti, di luci di direzione, freno anteriore, posteriore e terzo freno elettronico, ammortizzatore anteriore e ruote maggiorate, da ben 12 e 10 pollici, che garantiscono maggiore tenuta di strada e stabilità alla guida.

«La possibilità di utilizzo dei monopattini elettrici è un aspetto che oggi rientra all’interno del sistema della mobilità delle nostre città, al pari degli altri mezzi di trasporto – dichiara l’assessore alla Mobilità Andrea Civati – Da oggi anche a Varese sarà possibile trovare un servizio di sharing, allargando così l’offerta di mobilità sostenibile in città e al tempo stesso fornendo l’opportunità di integrare le esigenze di brevi spostamenti nel centro cittadino con un veicolo agile. Il presupposto per la sua diffusione resta naturalmente un uso consapevole e rispettoso del codice della strada».

«Siamo estremamente orgogliosi di portare il nostro servizio nella bella città di Varese. La competizione del bando era davvero alta e siamo molto fieri del risultato ottenuto, dimostrando quanto la nostra azienda sia riconosciuta per la sicurezza dei monopattini, la facilità di utilizzo dell’app e l’efficienza operativa garantita dal modello gestionale – spiega Vittorio Gattari, Public Policy Manager di Dott – Varese è una città importantissima per noi: nell’ultimo anno Dott, oltre alle grandi città, ha iniziato a servire anche centri di medie dimensioni, in particolare universitari, di cui Varese è un perfetto modello. Pensiamo ci siano ottime condizioni per svolgere un servizio di mobilità sostenibile, efficace ed apprezzato.

Il servizio coprirà l’intera area urbana di Varese e sarà disponibile secondo la formula free floating, ossia a flusso libero e senza stazioni prestabilite, permettendo così l’apertura e la chiusura del noleggio in qualsiasi punto della città. Solo nel centro cittadino, di comune accordo con l’Amministrazione Comunale, sono state designate le aree dove parcheggiare i monopattini, così da non creare difficoltà ai diversi utenti della strada e rispettare l’ordine pubblico e il decoro urbano.

L’avvio del servizio a Varese si aggiunge a quelli di Monza e Milano, rendendo Dott oggi il principale operatore di micromobilità della Lombardia.

COME FUNZIONA IL SERVIZIO

Per poter noleggiare un monopattino, è necessario scaricare la app Dott dagli store sul proprio smartphone (Appstore e Playstore) e registrare un profilo utente personale. Il servizio è rivolto soltanto ad utenti maggiorenni.

Tutti i monopattini sono dotati di rilevamento satellitare che previene i furti e allo stesso tempo controlla automaticamente la velocità del mezzo, che per legge non può superare i 20 km/h, e inibisce il termine del noleggio nelle zone in cui è vietato il parcheggio. Prima che un utente si metta alla guida, inoltre, l’app Dott gli ricorda di usare le piste ciclabili, di non salire sui marciapiedi e di parcheggiare correttamente, avendo così ben chiare tutte le regole generali e locali che deve rispettare.

Inoltre, il personale dipendente di Dott effettua sanificazione e manutenzione costante sui mezzi, avvalendosi anche di innovativi sistemi tecnologici e autodiagnostici.

QUANTO COSTA

In occasione del lancio è attiva da subito l’offerta CIAOVARESE rivolta a tutti i nuovi utenti, che inserendo il codice sconto nella sezione Promozioni dell’app, potranno effettuare gratuitamente una prima corsa di 20 minuti.

La tariffa base calcolata sui secondi di utilizzo è di 0,24€ al minuto, senza nessun costo di sblocco, alcuna durata minima della corsa, né altri costi nascosti.

Diversi sono però gli abbonamenti e le offerte

• 1 corsa forfait: permette il noleggio di un veicolo per 30 min ad un costo calmierato di 1,99€;

• Abbonamento giornaliero: ideale per i residenti, offre l’utilizzo dei veicoli ad un costo prefissato di 5,99€, valido per 24 ore;

• Abbonamento plurigiornaliero: ideale per i visitatori durante il weekend, offre l’utilizzo dei veicoli ad un costo prefissato di 7,99€, valido per 3 giorni.

• Abbonamento settimanale: ideale per turisti, offre l’utilizzo dei veicoli ad un costo prefissato di 9,99€, valido per 7 giorni.

• Abbonamento mensile: ideale per i fedelissimi, offre l’utilizzo dei veicoli ad un costo prefissato di 24,99€, valido per 30 giorni.