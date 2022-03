Dopo un mese, oltre 2000 utenti per i monopattini a Varese

Sono oltre 2000 gli utenti che si sono già registrati al servizio di monopattini elettrici in sharing di Dott, il sistema di sharing in vigore da un mese a Varese.

GIA’ RIUTILIZZATI PIÙ VOLTE DA CHI LI HA PROVATI

Ogni utente ha effettuato una media di 5 corse: «un numero che mette Varese ai livelli di Milano, un dato positivo ad un mese dall’entrata in funzione del nuovo sistema di mobilità su due ruote a Varese insieme a quello del numero di utenti già iscritti» spiega la nota del Comune di Varese. Il 55% della flotta viene già utilizzato quotidianamente, con una durata media per ogni corsa di 11 minuti.

Circa il 30% degli utenti fa già un utilizzo abitudinario del monopattino «Questo anche grazie alla disponibilità quotidiana del 99% dell’intera flotta di monopattini, che ogni giorno viene controllata e ricaricata con grande attenzione da parte della società» prosegue la nota.

UTILIZZATI MOLTO, UTILIZZATI BENE

Se dal lato utilizzo i dati sono molto incoraggianti, anche i dati su smarrimenti e cattive gestioni dei mezzi sono molto positivi: in un mese sono state fatte solo 4 segnalazioni per un utilizzo sbagliato, come ad esempio un parcheggio improprio o un atto di vandalismo.

Ad oggi, inoltre, nessun monopattino risulta smarrito: sarebbe comunque difficile un vero e proprio smarrimento perchè i monopattini sono tutti dotati di un GPS di ultima generazione che permette un tracciamento molto preciso.

«I varesini stanno dimostrando di utilizzare con rispetto e curiosità questo nuovo servizio in sharing, che è fornito da una società privata di mobilità leggera – ha spiegato l’assessore Andrea Civati – lo confermano i dati sugli smarrimenti o il cattivo utilizzo dei monopattini».

«Siamo molto contenti di come stia andando il servizio a Varese e di come la città abbia risposto con entusiasmo al nostro arrivo – ha commentato anche Vittorio Gattari, Public Policy Manager di Dott, confermando le nostre aspettative in maniera più che soddisfacente. E ringraziamo l’amministrazione per la proficua collaborazione di queste prime settimane».

COME FUNZIONA IL SERVIZIO

Per poter noleggiare un monopattino, è necessario scaricare la app Dott dagli store sul proprio smartphone (Appstore e Playstore) e registrare un profilo utente personale: per registrarsi è necessario avere sotto mano un documento di identità e un mezzo di pagamento, come carta di credito, apple pay o paypal. Il servizio è rivolto soltanto ad utenti maggiorenni.

Tutti i monopattini sono dotati di rilevamento satellitare che previene i furti e allo stesso tempo controlla automaticamente la velocità del mezzo, che per legge non può superare i 20 km/h, e inibisce il termine del noleggio nelle zone in cui è vietato il parcheggio, zone esistenti prevalentemente in centro e nei parchi. Prima che un utente si metta alla guida, inoltre, l’app Dott gli ricorda di usare le piste ciclabili, di non salire sui marciapiedi e di parcheggiare correttamente, avendo così ben chiare tutte le regole generali e locali che deve rispettare. Ci sono inoltre zone della città in cui non è possibile usare il monopattino: queste zone sono visibili nella mappa della app. A Varese sono in particolare vietate Viale Europa e via dell’Autostrada.

QUANTO COSTA

In occasione del lancio è attiva l’offerta CIAOVARESE che è rivolta a tutti i nuovi utenti: inserendo il codice sconto nella sezione Promozioni dell’app, è possibile effettuare gratuitamente una prima corsa di 20 minuti.

La tariffa base calcolata sui secondi di utilizzo è di 24 centesimi di euro al minuto: senza costi di sblocco, durata minima della corsa, o altri costi nascosti. Una cifra non ininfluente ma che gode diversi abbonamenti e offerte.

• 1 corsa forfait: permette il noleggio di un veicolo per 30 min ad un costo calmierato di 1,99€;

• Abbonamento giornaliero: ideale per i residenti, offre l’utilizzo dei veicoli ad un costo prefissato di 5,99€, valido per 24 ore;

• Abbonamento plurigiornaliero: ideale per i visitatori durante il weekend, offre l’utilizzo dei veicoli ad un costo prefissato di 7,99€, valido per 3 giorni.

• Abbonamento settimanale: ideale per turisti, offre l’utilizzo dei veicoli ad un costo prefissato di 9,99€, valido per 7 giorni.

• Abbonamento mensile: ideale per i fedelissimi, offre l’utilizzo dei veicoli ad un costo prefissato di 24,99€, valido per 30 giorni.