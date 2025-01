Castronno saluta Artemoda Claudio: un’era che si chiude dopo 48 anni di successi

Il 7 febbraio 2025 si conclude una storia che ha accompagnato Castronno per quasi mezzo secolo. Era il 7 febbraio 1977 quando Claudio Zambon ed Adriana Artuso aprivano le porte di Artemoda Claudio, il centro di acconciature ed estetica in via Roma 21, che in poco tempo è diventato un punto di riferimento per la comunità locale.

Dopo 48 anni di lavoro appassionato, di sfide superate e di legami profondi costruiti con clienti e collaboratori, si chiude questo capitolo. Adriana, che si godrà la meritata pensione, con parole di gratitudine e nostalgia, ha voluto salutare i tanti che hanno condiviso questo lungo percorso: i clienti, ma anche le “ragazze”, così le chiama, che hanno lavorato al suo fianco in tutti questi anni.

Un commiato che non è solo un addio, ma anche un caloroso ringraziamento a chi ha reso speciale questa storia.

Ecco i saluti di Adriana.

Il 7 febbraio 1977 è iniziata l’avventura di Artemoda Claudio, centro acconciature ed estetico fondato da Claudio Zambon e Adriana Artuso. Il 7 febbraio 2025, dopo esattamente 48 anni, festeggiamo il successo dell’attività e salutiamo i nostri affezionati ed affettuosi clienti.

Abbiamo lavorato con dedizione ed entusiasmo e, certamente, non ci sono stati risparmiati periodi difficili. Primo tra tutti, l’inaspettata mancanza della colonna portante Claudio. Ciò nonostante la nostra squadra ha continuato con tenacia e coraggio. In 48 anni abbiamo servito davvero tantissime persone e stretto profonde amicizie costruite sulla stima reciproca. Reputo questo uno dei nostri più grandi successi.

Ora però è arrivato il momento di salutarci: l’Artemoda Claudio conclude la sua attività. Già ne sento la nostalgia.

È stata una scelta importante, ma il momento di andare in pensione è arrivato anche per me.

Contenta di quello che siamo riusciti a fare, ci tengo ora a ringraziare la mia squadra. Grazie! Grazie, di cuore. Con voi ho condiviso un tratto lunghissimo del cammino della mia vita professionale e privata.

Un ringraziamento speciale vorrei farlo anche a tutti i clienti che ci hanno accompagnato, tanti anche per più di 40 anni. Grazie per la fiducia che avete riposto in noi.

Ci rivediamo presto, ma senza pettine e forbici.

Adriana

Artemoda Claudio