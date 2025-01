Chiude per tre mesi l’Ufficio postale di Gerenzano, utenti dirottati a Saronno

Arriva anche a Gerenzano il progetto Polis di Poste italiane, che punta ad ammodernare non solo la sede dell’Ufficio postale ma anche i servizi offerti agli utenti.

Per questo l’Ufficio postale di via Carlo Berra 12, sarà chiuso al pubblico dal 23 gennaio al 27 aprile 2025 per lavori tecnici legati alla realizzazione del progetto.

A partire dal 27 gennaio e per tutta la durata della chiusura, i servizi saranno trasferiti all’Ufficio postale di Saronno, in via Varese 130. L’ufficio è aperto da lunedì a venerdì con orario continuato dalle 8.20 alle 19.05, e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. È inoltre disponibile un ATM fruibile 24 ore su 24.

Presso l’Ufficio postale di Saronno sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza non consegnati e in giacenza ed effettuare operazioni vincolate all’Ufficio Postale di radicamento del rapporto, come quelle relative a conti o libretti.

In alternativa, i cittadini potranno rivolgersi agli uffici postali dei comuni limitrofi.

Il Progetto Polis di Poste Italiane

Il Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale è un’iniziativa di Poste Italiane volta a trasformare gli uffici postali dei piccoli comuni in poli multifunzionali per l’accesso a servizi digitali e della pubblica amministrazione. L’obiettivo è favorire la coesione sociale e ridurre il divario digitale, offrendo ai cittadini una piattaforma unica per svolgere operazioni come il rinnovo dei documenti, la richiesta di certificati, il pagamento di tributi e molto altro.

Grazie a interventi infrastrutturali e tecnologici, gli uffici postali coinvolti nel progetto saranno modernizzati e dotati di strumenti avanzati, rendendo i servizi più accessibili, rapidi e inclusivi.