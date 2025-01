Ciclabile del lago di Varese interrotta per un giorno a Biandronno a causa dei lavori

Martedì di lavori sul lungo lago di Biandronno nell’area della Strencia, dove è in corso il cantiere della riqualificazione. Per motivi di sicurezza il Sindaco Massimo Porotti ha emesso un’ordinanza per vietare il passaggio. Ieri, infatti, 14 gennaio la presenza di gru e ruspe rendevano poco sicura anche la zona di transito della ciclabile. ( foto tratte da

Nessun cartello, però, è stato posizionato nelle due direzioni per avvisare quanti stessero passeggiando lungo la via pedonale.

Qualche polemica è stata sollevata per l’improvviso e inaspettato stop. Il sindaco si dice dispiaciuto: « I cartelli con l’avviso dell’interruzione dovevano essere posizionati. Cercherò di capire come mai non sia stato fatto».

Da oggi comunque, mercoledì 15 gennaio, l’area è tornata libera e la ciclabile completamente percorribile con la sola area cantiere transennata.

I lavori sono iniziati nel settembre scorso e l’ordinanza che disponeva i divieti riportava la data di fine marzo. Ma sicuramente verrà prorogata. La riqualificazione di tutta l’area del trampolino verrà pronta in estate tra giugno e luglio, a essere ottimisti.