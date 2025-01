Cinque studenti delle superiori si sentono male a scuola a Milano e arrivano i vigili del fuoco

Cinque studenti della classe di un Istituto Superiore, il “Cardano” di via Natta a Milano, sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari del 118 dopo aver inalato, si presume, una sostanza accusando leggeri sintomi di malessere. Sul posto la centrale operativa di via Messina ha inviato il personale del Distaccamento di via Sardegna ed il nucleo Nbcr.

I rilievi effettuati attraverso la strumentazione idonea sono stati fino ad ora negativi. Isolata, comunque, la classe nella quale si sarebbero sviluppati gli odori nauseabondi.

Sul posto, intorno alle 13, hanno operato ambulanza e automedica.

(immagine di repertorio)