Da Varese a Mèze: Paola ha aperto una gastronomia e vende in Francia le delizie del Varesotto e d’Italia

Ecco il suo racconto:

Sono nata a Varese il 12 gennaio 1970, dove ho fatto tutto il mio percorso di studi (diploma di Perito aziendale, corrispondente lingue estere) e dove ho praticato anche atletica leggera nella società NAV, che mi ha permesso fin da giovanissima, grazie alle molteplici competizioni sia a livello nazionale che internazionale, di mettere il naso fuori dalla mia città.

Il mio percorso professionale è molto diversificato: ho cominciato come traduttrice in un’azienda di progettazione industriale basata a Varese e per diverse altre aziende in provincia, sempre nello stesso ruolo.

Ho fatto poi una pausa lavorativa per dare alla luce i miei due splendidi figli, Federico e Letizia, ormai grandi (29 e 27 anni).

Ho ripreso a lavorare, cercando di fare qualche esperienza diversa dallo stare chiusa in un ufficio e mi sono ritrovata a lavorare per Vorwerk Bimby, cominciando come incaricata alla vendita e team leader e successivamente promossa come direttrice commerciale di un’agenzia a Borgomanero e, dopo un paio d’anni, alla direzione di più agenzie in Lombardia, Piemonte e Liguria.

Nel 2013 ho partecipato a Wuppertal, in Germania, dove ha sede la Vorwerk, a un gruppo di progetto per lo sviluppo del nuovo modello TM5. Lì ho incontrato il mio nuovo compagno Philippe, di nazionalità francese. Dopo quattro anni di weekend trascorsi tra la Francia e l’Italia, ho fatto il grande passo e mi sono trasferita nel sud della Francia.

Dopo un’esperienza come animatrice culinaria presso la Metro di Montpellier (grossista alimentare internazionale), che mi ha permesso di approfondire la mia cultura culinaria, ho deciso di creare la mia attività imprenditoriale e, visto che l’Italia mi mancava molto, ho deciso di portare un po’ d’Italia in Francia. Dopo qualche mese di ricerca del locale commerciale, ho aperto una gastronomia italiana chiamata Pes’Thau (che si pronuncia Pes’To), situata nelle Halles (mercato coperto) di Mèze.

Mèze, denominata la piccola Saint Tropez, è famosa per la coltivazione delle ostriche ed è situata sulle rive della Laguna di Thau, a 30 km da Montpellier.

Qui ho il piacere di far conoscere tutte le delizie italiane e del nostro territorio varesino e lombardo, come il riso Carnaroli, il Gorgonzola, la birra Poretti, i Brutti e Buoni, il Dolce Varese, il panettone Vergani, il caffè, ecc.

Vendiamo inoltre affettati e formaggi provenienti da tutta Italia, pasta fresca e per pranzare abbiamo un sistema di Pasta-bar (pasta box da asporto).

Un saluto,

Paola

