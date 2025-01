Dal 3 febbraio l’anagrafe di Gallarate aggiunge due aperture pomeridiane

Novità in arrivo ai servizi demografici di Gallarate: da lunedì 3 febbraio anagrafe e stato civile apriranno al pubblico anche nei pomeriggi del lunedì e mercoledì, dalle 15:30 alle 17:30, su appuntamento.

«Questa nuova apertura pomeridiana – commenta l’assessora ai Servizi comunali Stefania Picchetti – vuole essere un’occasione aggiuntiva per andare in contro alle esigenze dei cittadini; è pensata in particolare modo per gli studenti, che così per rifare la CIE non dovranno assentarsi da scuola, ma anche per tutti coloro che ad esempio lavorano su turni o comunque per lavoro hanno magari spesso le mattine occupate».

«Ricordo, inoltre, che il mercoledì mattina il personale si occupa anche delle CIE a domicilio o nelle RSA per tutti coloro che, per motivi di deambulazione, non sono in grado di recarsi agli sportelli».

«Il lavoro svolto dal personale degli uffici demografici in questi anni e la progressiva digitalizzazione hanno consentito di recuperare arretrati formatisi nel periodo Covid, dí ridurre notevolmente i tempi di attesa e di lanciarsi in questa nuova opportunità sempre con l’obiettivo di soddisfare le esigenze della cittadinanza» conclude Picchetti.

Anche l’Urp prolunga sino alle 17:30 l’orario di apertura nelle giornate di lunedì e mercoledì.

Restano invariati gli altri orari degli uffici demografici, che sono:

Lunedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 su appuntamento

Martedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 senza appuntamento

Mercoledì al mattino chiusura degli uffici al pubblico

Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 senza appuntamento

Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 su appuntamento

Sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.30 su appuntamento