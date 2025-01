Dalla Befana arriva acqua dal cielo, freddo e neve sopra i mille metri in Lombardia

Inverno con acqua in arrivo, temperature minime a sfioro degli zero gradi e massima mai sopra i 10. E attenzione, perché il tempo ancora farà in tempo a virare verso il brutto a metà settimana.

SITUAZIONE

Colpa di quel «vortice depressionario che avanza dall’Atlantico verso le Isole Britanniche e sospinge una perturbazione verso la regione alpina con nuvole e piogge da domenica sera e nella giornata dell’Epifania», spiegano dal Centro geofisico prealpino. «L’origine meridionale delle correnti in quota che accompagnano la perturbazione manterrà la quota della neve oltre i 1000 m. Una seconda perturbazione è attesa tra mercoledì sera e giovedì».

PREVISIONI

Dunque lunedì «giornata grigia con cielo coperto, piogge sparse, in aumento nel pomeriggio a ridosso dei rilievi e fino in nottata. Neve su Alpi e Prealpi oltre 1000 m circa, con accumuli di 20-30 cm oltre i 1500 m».

Per martedì «al mattino piogge residue solo su Garda e Mantovano in allontanamento verso il Veneto. Via via schiarite e in parte soleggiato su Alpi e Prealpi con presenza di nubi basse o nebbie sulla pianura in graduale dissoluzione».

TENDENZA

«Mercoledì 8 gennaio: in parte soleggiato su Alpi e Prealpi con nebbie in dissoluzione sulla pianura. Via via nuvoloso dal pomeriggio e nuove piogge nella notte. Neve oltre 1000 m. Giovedì 9: nuvoloso con alcune piogge. Temperature tra 5 e 10°C. Neve sempre solo in montagna oltre 1000-1200 m.»

(Foto, Gavirate, Tiziana Enei, Oggi nel Varesotto)