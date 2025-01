Ecco i numeri vincitori della “Tombola di Natale” del commercio di Gallarate

Il Distretto Urbano del Commercio di Gallarate, con il supporto dell’amministrazione comunale, di ConfCommercio e Naga, «ha chiuso con grande successo la Tombola di Natale, un’iniziativa che ha saputo coinvolgere un numero straordinario di attività locali, portando lo spirito delle festività in tutta la città e valorizzando il commercio di vicinato».

«Grazie alla collaborazione di oltre cento attività appartenenti a 29 categorie merceologiche diverse, distribuite non solo nel centro cittadino ma anche nei quartieri, la tombola ha registrato una partecipazione entusiastica da parte di commercianti e cittadini. Sono stati distribuiti complessivamente 23.040 numeri, trasformando ogni acquisto in un’opportunità per vincere e, soprattutto, per riscoprire le eccellenze locali».

Ogni premio assegnato sarà speso all’interno delle attività di Gallarate, a conferma dell’impegno del Distretto Urbano del Commercio nel promuovere l’economia circolare locale e il commercio di vicinato. Ecco i premi assegnati:

1° premio GALLARATE EXPERIENCE

* 10 colazioni – Valore 30€

* 5 aperitivi – Valore 50€

* Buono il libreria – Valore 50€

* Buono parrucchiere – Valore 70€

* Buono estetica – Valore 50€

* Cena x 2 – Valore 100€

* Abbigliamento/calzature – Valore 100€

* Attività scelta a piacere – Valore 100€

Assegnato da Celin Abbigliamento Cartella 207 nº 66

2° premio: “Cena Golosa”

Ristorante 100€ + Pizzeria – Valore 100 €

Assegnato da Taverna del Bucaniere

Cartella 206 nº 17

3º premio: “Stile e Moda”

Abbigliamento – Valore 200 €

Assegnato da Numero 8 Acconciature

Cartella 263 nº 31

4° premio: “Passi Eleganti”

Calzature – Valore 200 €

Assegnato da Ottica Velati

Cartella 134 nº 77

5º premio: “Sguardo Perfetto”

Ottico – Valore 200 €

Assegnato da Boccon di Vino

Cartella 167 nº 13

6º premio “Relax e Benessere”

Benessere – Valore 200 €

Assegnato da Lingerie Vittoria

Cartella 221 nº 84

7º premio “Capelli da Star”

Parrucchiere – Valore 200 €

Assegnato da Sicilia in Frutta

Cartella 238 nº 25

8º premio “Mondo Libri”

Libreria – Valore 150

Assegnato da Estetica Mariam

Cartella 264 nº 85

9º premio “Colazione da Re”

50 Colazioni -Valore 150 €

Assegnato da Enoteca Croci

Cartella 202 nº 26

10º premio “Benessere Naturale”

Erboristeria – Valore 150

Assegnato da Lollipop

Cartella 120 nº 88

11º premio “Freschezza di Stagione” Fruttivendoli – Valore 150 €

Assegnato da Buffetti

Cartella 117 nº 84

12º premio “Fiori di Passione”

Fiori – Valore 150 €

Assegnato da Ottica Broggi

Cartella 195 nº 9

13º premio “Aperitivo in Compagnia”

10 Aperitivi – Valore 150 €

Assegnato da Magic Repair

Cartella 115 nº 87

Longobardi: “Un evento coinvolgente che porta benefici confreti a chi vive e lavora a Gallarate”

«Questa iniziativa, resa possibile anche grazie alle attività partecipanti, ha dimostrato quanto sia importante fare rete per il bene della comunità e dell’economia cittadina. Il contributo simbolico richiesto ha permesso di organizzare un evento inclusivo e coinvolgente, capace di portare benefici concreti a chi vive e lavora a Gallarate» dice l’assessore alle attività produttive Rocco Longobardi.

«Il Distretto Urbano del Commercio desidera ringraziare di cuore tutti i commercianti che hanno partecipato e i cittadini che hanno reso viva questa iniziativa. Eventi come la Tombola di Natale dimostrano che, uniti, possiamo fare la differenza, valorizzando il nostro territorio e rafforzando i legami tra attività commerciali e comunità. Insieme possiamo continuare a crescere, costruendo un futuro in cui il commercio locale sia sempre più al centro della vita cittadina. Arrivederci al prossimo evento!»