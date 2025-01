Era sparito da settembre, trovato a Luino morto Gilberto Bracelli

Si era allontanato la mattina del 17 settembre dall’ospedale di Luino dove era stato ricoverato il giorno prima. E da allora non ha fatto ritorno a casa né ha fornito notizie ai suoi familiari dal momento che all’atto della scomparsa non aveva con sé né il cellulare né i documenti.

Il cadavere di Gilberto Bracelli, cittadino svizzero, è stato trovato a Luino nella tarda mattinata di oggi, venerdì 10 gennaio, da una signora che staca passeggiando in via san Pietro, non distante dal cimitero.

I carabinieri intervenuti sul posto avevano a che fare con un corpo di difficile riconoscibilità per via delle condizioni. Il cadavere non aveva segni di violenza e subito sono partite le attività investigative per il riconoscimento del corpo che hanno rapidamente portato ad identificare la salma in quella del 56enne cittadino svizzero.

L’uomo era stato ricoverato la sera prima della sua sparizione all’ospedale di Luino per un malore avvenuto a Lavena Ponte Tresa. Poi, il mattino seguente, la scomparsa, tanto da attivare anche la trasmissione Chi l’ha visto?.

Di oggi la macabra scoperta: per i carabinieri della Stazione cittadina non vi sono dubbi, il corpo è di Bracelli. I parenti sono stati avvisati dai militari nella tarda mattinata.