Evacuazione in piazza Cacciatori delle Alpi per un’esercitazione antincendio al Tribunale di Varese

Un po’ di trambusto fuori dal tribunale di Varese questa mattina mercoledì 22 gennaio. La voce di allarme ha risuonato in piazza Cacciatori delle Alpi, quando l’edificio, affollato per le udienze penali e civili e per il ritiro dei certificati del casellario giudiziale, è stato rapidamente evacuato.

In pochi minuti, tanto il personale quanto i cittadini si sono riversati nella piazza antistante, dove hanno atteso l’esito dell’emergenza. Fortunatamente, si trattava solo di un’esercitazione, e dopo alcuni minuti tutti sono rientrati al loro posto, concludendo l’esercitazione di sicurezza senza alcun problema.