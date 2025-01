Fa l’incidente a Tradate e scappa: 6 mesi di pena e via la patente per un anno

L’Alfa arriva a velocità sostenuta e prende in pieno la Suzuki, che si ribalta con all’interno due persone finite in ospedale. Ma di chi ha causato il tamponamento non vi è più alcuna traccia: l’uomo, che viene riconosciuto, scappa nei boschi, lascia l’auto in mezzo alla strada e se ne va, sembra ubriaco.

Le due persone ferite nel veicolo tamponato vengono soccorse: una avrà una prognosi di 6 giorni e l’altra di 7 con diagnosi varie e classiche di schianti dove si sviluppa notevole energia cinetica: contusioni, traumi ossei e al rachide cervicale. La vicenda però non finisce lì dal momento che quel giorno, il 25 aprile del 2022, in via Castelnuovo a Tradate arriva anche una pattuglia dei carabinieri di Carnago che opera i primi rilievi e trasmette gli atti alla Procura di Varese.

Si arriva dunque al processo dove vengono escussi testimoni e ricostruita la vicenda sotto il profilo penale riassumendo il tuto i due capi d’imputazione: il primo è un illecito che può divenire penale e previsto dal codice della strada e che si configura quando chi ha causato un incidente con feriti se ne va. L’altro, quello legato alla contestazione del reato di «lesioni» decade dal momento che alle vittime viene corrisposta una somma a titolo di risarcimento.

Oggi, 21 gennaio, la pronuncia: condanna a 6 mesi (due in meno di quelli chiesti dal pm) e sospensione della patente per un anno.