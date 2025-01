Febbraio di grandi attività per Auser Busto Arsizio

L’Associazione Auser di Busto Arsizio propone un ricco calendario di eventi per il mese di febbraio 2025, dedicati all’invecchiamento attivo e alla cittadinanza consapevole. Gli appuntamenti spaziano tra laboratori creativi, incontri culturali e attività di socializzazione, rivolti a tutta la comunità. Ecco il programma completo:

Sabato 1 Febbraio

Caffè Filosofico-Letterario

Un incontro tra letteratura e pensiero per riflettere insieme. L’evento si terrà alle ore 15.30 presso AsSeme A Francesco, in Via S. Pellico 3.

Lunedì 3 Febbraio

Amico Digitale

Presentazione dei percorsi di educazione digitale, organizzati nell’ambito del progetto Fili Urbani in collaborazione con la Città di Busto Arsizio. L’appuntamento è alle ore 15.00 al Molini Marzoli, Spazio HUB Urbani.

Martedì 4 Febbraio

Le Parole Raccontano

Un percorso affascinante tra etimologia e immaginario, alle ore 15.30 presso la sede Auser di Via Volta 5.

Sabato 8 Febbraio

In Musica

Laboratorio interattivo dedicato ai suoni, alla voce e agli strumenti. L’incontro avrà luogo alle ore 15.30 presso AsSeme A Francesco, Via S. Pellico 3.

Mercoledì 12 Febbraio

T-Essere

Laboratorio di Fiber Art, un momento di creatività tra fili e relazioni. Appuntamento alle ore 15.30 presso Arte C. Faroli, Via S. Pellico 15.

Giovedì 13 Febbraio

Pomeriggio Letterario

Incontro con A. Capobianco, autore del volume Memorie Ursentine: storie e leggende del capo brigante Antonio Fortunato. L’evento si terrà alle ore 15.30 presso la sede di Via Volta 5.

Sabato 15 Febbraio

Con i Colori tra le Dita

Laboratorio creativo con colori e pennelli, alle ore 15.30 presso AsSeme A Francesco, Via S. Pellico 3.

Lunedì 17 Febbraio

Perdere il Filo… Riprendere il Filo

Un laboratorio espressivo per ritrovare il proprio centro, alle ore 15.30 nella sede di Via Volta 5.

Sabato 22 Febbraio

Torneo di Burraco Benefico

Un’occasione per divertirsi e sostenere l’associazione. Il torneo si terrà alle ore 14.30 presso la sede di Via Volta 5. Prenotazione obbligatoria: Tel. 0331 320942.

Martedì 25 Febbraio

Ludicamente

Sfide e giochi con Federica e Letizia, alle ore 15.30 nella sede di Via Volta 5.

Mercoledì 26 Febbraio

T-Essere

Secondo appuntamento del laboratorio di Fiber Art, alle ore 15.30 presso Arte C. Faroli, Via S. Pellico 15.

Ogni iniziativa sarà anticipata da un dettagliato promemoria tramite e-mail. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’associazione al numero 0331 320942 o visitare la sede in Via Volta 5.