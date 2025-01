Ferno accoglie Carmine Astorino come nuovo comandante della Polizia Locale

A Ferno debutta il nuovo comandante del Corpo di Polizia Locale, ricostituito da poco più di un anno, dopo lo scioglimento dell’unione con Lonate Pozzolo. A guidare il nuovo Corpo di Polizia sarà Carmine Astorino.

«Si è finalmente definito un percorso che ci stava molto a cuore e che era uno degli obiettivi del nostro mandato ha detto la sindaca e assessora alla Polizia Locale Sarah Foti. «Ora Ferno potrà vantare la presenza di un Comando a tutti gli effetti, con ogni carta in regola per garantire con ancora più forza e incisività la vicinanza e la sicurezza dovute propri cittadini e al territorio».

Astorino è cresciuto professionalmente proprio nel servizio di Polizia Locale sul territorio vicino a Malpensa. «Una figura scelta per la sua integrità e il suo specchiato profilo, per le sue competenze, la pluriennale esperienza nell’ambito della polizia locale, la sua puntuale conoscenza del territorio di Ferno e dell’aeroporto di Malpensa e anche per il suo profondo senso del ruolo e per l’umiltà nel porsi al servizio dell’Amministrazione e della comunità tutta» ha continuato Foti. «Requisiti questi che riflettono integralmente una precisa scelta della Giunta rispetto all’importante ruolo istituzionale che un Comandante ricopre».

Sino ad oggi il ruolo di Comandante è stato ricoperto a scavalco da Gaetano Iannì, al quale «non smetteremo mai di dire grazie per essersi messo a disposizione e per aver accettato di accompagnare la nostra Polizia Locale in un momento delicato e non semplice, nel quale è stato necessario riprendere le fila e riorganizzare profondamente il Comando» ha continuato Fori. Nessuno si sarebbe immaginato che in poco meno di un anno saremmo riusciti non solo ad ottenere l’importante risultato di costituire un Corpo di Polizia Locale, ma anche di poter rimettere in pista il gruppo di Protezione Civile che da esse dipende».

Un sincero ringraziamento è stato rivolto anche agli agenti di Polizia Locale, sia a quelli già in forze presso il comando fernese come l’assistente esperto Dario Cattoni e l’agente Elisa Maria Bonfiglio, sia ai nuovi assunti Giuseppe Firriolo, Vincenzo Caprio e Ilaria Grieco.

«La divisa che indossate e i vostri distintivi sono segno di una missione che avete scelto di svolgere con coraggio, integrità e sensibilità verso il territorio e la comunità. Sono certa che sapremo collaborare proficuamente per far sentire i nostri cittadini, tutti, a proprio agio, sicuri, protetti e rispettati. Per quanto ci riguarda, siamo fieri di voi e di ciò che rappresentate e vi auguriamo un buon lavoro qui nella nostra Ferno».

Infine, la dedica della cerimonia al compianto Francesco Grigolon. «In questa mattinata – ha concluso la sindaca – non possiamo non rivolgere il nostro pensiero e il nostro ricordo al sovrintendente scelto Francesco Grigolon, scomparso prematuramente lo scorso anno, lasciando un profondo vuoto e dolore in tutti coloro che negli anni hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di collaborare con lui. Personalmente non dimenticherò mai il suo grande cuore e tutto quello che ha fatto per il nostro comando e per il nostro ente».