Vanzaghello e Ferno danno l’addio a Francesco Grigolon, scomparso a 56 anni

«Increduli», di fronte a un lutto per malattia, ma quasi improvviso: è quello che ha colpito le comunità di Ferno e Vanzaghello, per la scomparsa di Francesco Grigolon, morto a 56 anni nella notte tra martedì e mercoledì.

«Con il cuore colmo di tristezza, il sindaco e l’amministrazione comunale annunciano la prematura scomparsa del vice sindaco Francesco Grigolon» ha comunicato stamattina la pagina social della lista di centrodestra di Vanzaghello guidata da Arconte Gatti. Grigolon era l’assessore delegato a sicurezza, polizia locale, commercio e attività produttive, oltre al Pgt.

«Persona garbata, professionale, attenta e sempre disponibile, la scomparsa dell’agente Grigolon lascia in tutti noi un vuoto incolmabile. In questo momento di profonda tristezza, il nostro pensiero va innanzitutto alla moglie Daniela, cui ci stringiamo in un forte abbraccio di cordoglio e vicinanza» dice la sindaca di Ferno Sarah Foti.

«Personalmente – ha aggiunto il Comandante – rimane l’amarezza di non aver avuto la possibilità di conoscerlo meglio, ma con il conforto di sapere che lascerai in tutti quelli che ti hanno incontrato un ricordo vivo e indimenticabile”

A Ferno Grigolon era una colonna portante della Polizia Locale, prima nella Unione Ferno-Lonate e poi nel nuovo comando autonomo di Ferno. Sul finire del 2023 aveva assunto la funzione di comandante facente funzioni, dopo il passo indietro del comandante Nicolò Rachele.

Lo ricordano anche gli storici colleghi della Locale: «Un amico, un collega, un fratello; è difficile privarsi di te che in questi 26 anni hai condiviso il nostro percorso lavorativo. Sempre immerso in ogni genere di iniziative, ci lasci un incolmabile vuoto… speriamo che tu da lassù tu possa guidare i nostri passi. Un abbraccio, Gigante buono!».

«Il Sindaco di Vanzaghello ed io ci siamo sentiti questa mattina subito dopo appresa la notizia – ha detto il Sindaco Foti – in una breve telefonata dove hanno prevalso incredulità e commozione».

Per chi volesse dargli l’ultimo saluto, il sovraintendente Francesco Grigolon riposa nella Casa Funeraria di Magnago. I funerali si terranno venerdì 22 marzo alle 15 nella Chiesa Parrocchiale di Vanzaghello.