Floris: “Gara difficile ma vittoria da squadra matura. Rissa nel finale episodio che non vorrei rivedere”

VARESE – VOGHERESE 2-0 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

ROBERTO FLORIS (Allenatore Varese): La rissa nel finale è un episodio che non vorremmo mai vedere. Siamo stati bravi noi a bloccare la situazione, Daqoune è arrabbiato perché lui è molto sportivo, è un esempio per i ragazzi. Venendo alla partita, abbiamo fatto una gara dal punto di vista tattico un po’ difficile. Abbiamo tribulato a trovare i riferimenti, anche se la difficoltà è rimasta sterile perché non abbiamo subito tiri in porta. Mettendo Vitofrancesco in mezzo e Maccioni largo abbiamo trovato le giuste dinamiche e nella ripresa abbiamo fatto bene creando diverse occasioni. Trovato il secondo gol abbiamo chiuso la partita.

ANDREA CAVALIERE (Allenatore Vogherese): Non mi sono accorto subito di quello che è avvenuto, non so cosa sia successo al mio giocatore, ho visto solo che stava prendendo a pugni Daqoune. Mi spiace molto e chiedo scusa a tutti, come società prenderemo provvedimenti, anche perché la gara è stata corretta. Nel primo tempo purtroppo abbiamo pagato un approccio un po’ molle, come purtroppo già accaduto. Mi è piaciuta la reazione, abbiamo avuto qualche palla gol, ma nella ripresa il Varese è cresciuto e ci ha messo in difficoltà. Sono comunque soddisfatto della prova dei miei ragazzi. Riguardo alla lotta per il primo posto credo che sia ancora tutto aperto: il Bra è davanti ma Vado, Varese e NovaRomentin li vedo molto attrezzate.

FERDINANDO VITOFRANCESCO (Capitano Varese): L’anno nuovo è iniziato nel migliore dei modi, neanche a sognarlo con gol e vittoria. Ovviamente sono contento per il risultato; stiamo calcolando i punti persi all’andata e vogliamo recuperarli tutti. In campo mi trovo bene anche da mezzala, l’ho già fatto. L’episodio nel finale è stato inaspettato, anche i suoi compagni erano sotto schock. In 20 anni non mi era mai capitato e spero non succeda più. Abbiamo cercato di tenere tranquillo Zak (Daqoune, ndr) che è un ragazzo d’oro. Abbiamo fatto paradossalmente meglio nella ripresa concedendo poco, anche grazie all’esperienza. Il mister è stato bravo a cambiare modulo e da lì abbiamo fatto meglio.