Vitofrancesco apre, Bonaccorsi chiude: il Varese batte 2-0 la Vogherese

Un gol in apertura, uno in chiusura e tre punti in tasca. Inizia bene il 2025 del Varese che supera 2-0 la Vogherese grazie alle reti di capitan Vitofranesco al 2′ del primo tempo e di Bonaccorsi al 42′ della ripresa. Nel mezzo una prestazione di buon carattere per i biancorossi contro un avversario che si è dimostrato ostico anche in questa occasione. Stavolta però, a differenza dell’andata, i biancorossi non hanno concesso quegli errori sanguinosi che sono costati i due punti, riuscendo a portare a casa una vittoria importante per iniziare il 2025 nel modo giusto.

Galleria fotografica Varese – Vogherese 2-0 4 di 19

Peccato per la rissa che si è scatenata nel finale, quando Zoppi ha colpito con un pugno a terra Daqoune, venendo espulso e creando una rissa che l’arbitro ha gestito solo grazie alle due panchine, entrate in campo per sedare gli animi. Una scena brutta, che vorremmo non si ripetesse per il resto dell’anno. In classifica i biancorossi recuperano due punti al Vado, che ha pareggiato 1-1 in casa contro il Chisola, mentre il Bra ha ripreso da dove aveva finito, vincendo 1-0 ad Asti.

FISCHIO D’INIZIO

Il nuovo anno e il girone di ritorno iniziano dal “Franco Ossola” per il Varese, che ospita la Vogherese. I biancorossi di mister Roberto Floris devono fare i conti con qualche defezione: Banfi non è al meglio ma si accomoda in panchina, così come De Angelis e Barzotti, mentre D’Iglio e Molinari rientrano dai lunghi infortuni e non sono ancora al massimo della forma. La prima formazione del 2025 è quindi un 3-4-2-1 che vede Marchisone – recuperato all’ultimo – insieme a Maccioni alle spalle della punta Lari; parte dalla panchina il neo arrivato Romero. La Vogherese si presenta a Masnago con la nomea di “ammazzagrandi”, dato che nel girone di andata è riuscita a non perdere contro le squadre di vertice. Mister Andrea Cavaliere schiera un 4-3-1-2 che vede l’ex Edoardo Monza – miglior marcatore stagionale dei suoi – in mediana mentre in avanti si affida a La Vecchia alle spalle di Cappadonna e Corioni.

PRIMO TEMPO

Il 2025 biancorosso inizia benissimo, con Vitofrancesco che dopo 2′ porta in vantaggio i suoi. Da un’iniziativa sulla destra si crea una mischia in area, qualche colpo al limite con gli ospiti che non liberano e allora arriva di gran carriera il capitano che scarica in porta il pallone per il gol dell’1-0. L’inizio è promettente, ma la Vogherese non sta a guardare e viene avanti pericolosamente. Al 17′, dopo un’incomprensione tra Bonaccorsi e Miklhaylovskiy, la palla toccata da Cappadonna rotola sul palo con i biancorossi che tirano un grande sospiro di sollievo. Il Varese non riesce a spingere come vorrebbe, la difesa ospite è attenta sui cross di Ferrieri da sinistra e allora la Voghe prova a creare qualche grattacapo. Al 31′, sul primo corner della gara, Lari rischia l’autogol deviando di testa il lancio teso di Tunesi con la palla che sfila a pochi centimetri dal palo. Due minuti più tardi però è Guarnone a sfoderare due parate determinanti per evitare il raddoppio biancorosso: prima vola per parare il colpo di testa di Lari diretto all’incrocio dei pali – bello anche l’assist di Vitofrancesco da destra -, poi è reattivo sul tentativo di tap-in di Marchisone da breve distanza. Nel finale di tempo qualche protesta per le decisioni del direttore di gara, compreso un intervento al limite dell’area biancorossa tra Cappadonna e Mikhaylovskiy con la richiesta di un rigore da parte gli ospiti che resta tale. Il primo tempo termina così con il Varese in vantaggio 1-0 ma consapevole di dover fare qualcosa in più per chiudere la contesa e non rischiare beffe.

SECONDO TEMPO

Dagli spogliatoi rientra meglio la Vogherese che nei primi minuti prende campo e fa arretrare il Varese, che però prende le misure, difende e poi ritorna in avanti. Il più ispirato in casa biancorossa è Marchisone che salta l’uomo facilmente e mette in soggezione la difesa ospite. La spinta varesina non riesce però a portare al raddoppio: al 16′ è fondamentale l’anticipo di Milani su Lari sul bel cross da destra di Ferrieri, due minuti dopo invece Maccioni spreca l’assist di Valagussa provando un dribbling di troppo in area anziché calciare con il mancino. Al 24′ il Varese chiede un rigore quando Lari calcia dal limite dell’area e la palla va a sbattere sul braccio di un difensore ospite, ma anche questa volta per l’arbitro non ci sono irregolarità. Alla mezzora si vede anche Romero, dentro per uno stremato Marchisone. Il Varese riesce a tenere alto il baricentro e non dare opportunità alla Vogherese che difende ma in avanti non ha soluzioni per mettere davvero in difficoltà la squadra di Floris. Al 42′ arriva il meritato raddoppio: Bonaccorsi si guadagna una punizione sulla fascia destra che Vitofrancesco crossa in area e lo stesso Bonaccorsi insacca per il 2-0 dopo la spizzata di Mikhaylovskiy. Gara chiusa, il Varese gestisce, ma nel recupero Zoppi colpisce con un pugno Daqoune a terra e scatena una rissa che l’arbitro seda solo grazie all’intervento delle due panchine. Espulso il giocatore ospite e calmato Daqoune in cerca di vendetta, la gara si chiude dopo 8′ di recupero con i tre punti per il Varese.