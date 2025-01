I voti del Varese: Lari continua a crescere, Bonaccorsi lotta e si prende il gol

VARESE – VOGHERESE 2-0 | I VOTI AI BIANCOROSSI

PIRAS 6: Nessuna parata ma un paio di uscite precise

BONACCORSI 7: Dietro vince la lotta fisica con gli attaccanti ospiti, davanti si conquista la punizione e realizza il gol che chiude la gara

MIKHAYLOVSKIY 6,5: Sangue freddo nelle vene: non sbanda mai e comanda la difesa con la giusta personalità

ROPOLO 6,5: Si vede poco ma si sente eccome. Sempre preciso e sul pezzo

VITOFRANCESCO 7: Primo gol in campionato per iniziare al meglio il 2025 e una prestazione da vero capitano coprendo più ruoli con grande applicazione

D’Iglio s.v.

DAQOUNE 6,5: Si prende un’ammonizione nel primo tempo ma questo non lo condiziona e a centrocampo recupera un gran numero di palloni. Sfortunato protagonista della censurabile scena finale quando viene preso a pugni dall’avversario. I compagni evitano una reazione e poi lo assistono al termine della gara, visibilmente scosso

Malinverno s.v.

VALAGUSSA 6: Oggi chiamato più a un lavoro di raccordo che di incursione. Fa il suo senza macchia

FERRIERI 6: Parte bene, anche se a sinistra per quanto sfondi non riesce a trovare compagni in area con i suoi cross. Meglio a destra, ma prestazione comunque positiva

MACCIONI 5,5: Si accende a intermittenza e qualche volta pecca di indolenza. Serve qualcosina in più da uno con il suo potenziale

MARCHISONE 6,5: Non è al meglio ma quando si accende salta l’uomo con regolarità e crea occasioni

Romero s.v.: Si vede poco, giusto qualche sponda per prendere confidenza con il “Franco Ossola”

LARI 7: Una gara davvero convincente per il classe 2005 che si fa dare palla, la protegge, prende falli e lavora per la squadra. La crescita prosegue e lui si sta ritagliando sempre più un ruolo importante nella squadra

Marangon s.v.