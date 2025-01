Fondazione Comunitaria del Varesotto: un primo bilancio del 2024 e uno sguardo sul 2025

Tempo di primi bilanci per Fondazione Comunitaria del Varesotto che, nel 2024, ha deliberato stanziamenti per 1 milione e 400mila euro da risorse provenienti da Fondazione Cariplo per un totale di 179 progetti sostenuti, mentre per quanto riguarda i fondi raccolti il il risultato si attesta attorno ai 700mila euro (tra raccolte a progetto, raccolte a patrimonio e raccolte su fondi), con un numero di oltre 1400 donazioni: dati, questi ultimi, che portano a confermare Fondazione Comunitaria quale principale ente filantropico del territorio e che confermano anche il trend positivo e di crescita nella raccolta fondi registrato negli ultimi cinque anni. (foto sopra: Federico Visconti presidente della Fondazione comunitaria del Varesotto)

Cinque sono i nuovi fondi solidali nati negli ultimi 12 mesi, con la novità della creazione del primo fondo legato a una Comunità energetica rinnovabile. Il 2025 si prospetta un anno ricco di nuove sfide e che porterà ancora risorse per il terzo settore locale, con l’obiettivo di generare un impatto positivo sulle comunità locali attraverso una maggiore co progettazione con enti e istituzioni.

I NUMERI DI UN ANNO

Come in passato, anche nel 2024, sono stati emessi tre bandi generici (Arte e cultura, Interventi sociali e Oratori estivi) che hanno dato gambe a progetti di realtà attive sul territorio per la promozione di eventi culturali, per iniziative sociali a sostegno delle fragilità e per la realizzazione degli oratori estivi come supporto alle famiglie nel periodo di chiusura delle scuole.

Accanto a questi bandi, altri strumenti erogativi specifici hanno riguardato la promozione del territorio (bando Meraviglie del territorio con 4 progetti sostenuti e 80mila euro di risorse), il capacity building delle realtà culturali (Cultura Motore di Sviluppo con 12 progetti sostenuti per 120 mila euro di risorse di cui la metà messe a disposizione da Camera di Commercio), la creazione di fondi solidali di comunità (bando “Tre sfide per tre comunità” con 3 progetti sostenuti con un budget di 60mila euro). Una apposita call ha invece riguardato il sostegno al raddoppio per le iniziative di raccolta fondi del mese della filantropia, al quale hanno preso parte oltre 30 realtà realizzando una raccolta totale pari ad oltre 80mila euro: risorse che, una volta raddoppiate, sono andate a sostenere progetti realizzati sul territorio che hanno riguardato diverse tematiche, da quelle più strettamente sociali (con interventi per disabili o persone affette da patologie)a quella di carattere culturale.

Intanto il 2025 si apre con il lavoro attorno ad alcuni filoni e obiettivi: tour esperienziali, per avvicinare possibili donatori alle realtà che hanno bisogno di sostegno; momenti di formazione incentrati sulla raccolta fondi, come iniziativa di capacitazione degli enti di terzo settore; iniziative mirate sui grandi donatori, ma anche sui giovani per coltivare in loro la cultura del dono; iniziative di avvicinamento (road to october) per arrivare al mese della filantropia in cui FCVA pensa ad implementare le risorse al raddoppio.

«Passare in rassegna risultati e progetti significa toccare con mano il mestiere della Fondazione – dice Federico Visconti, presidente Fondazione Comunitaria del Varesotto – vuol dire immergersi nella sua “gestione caratteristica”. La conseguenza è immediata e riguarda le risorse finanziarie che sostengono tali attività. Bisogna attrarne di più, bisogna allocarle al meglio».