Gli Alpini a Varese per celebrare Nikolajewka: servizio bus navette per il Sacro Monte

Domenica 26 gennaio, in occasione del Pellegrinaggio solenne degli Alpini, tutta l’area del Sacro Monte di Varese sarà inaccessibile ai mezzi privati, e si invitano tutti i partecipanti a servirsi dei mezzi pubblici. Si tratta di un evento davvero unico per Varese: quest’anno, infatti, per la prima volta, la manifestazione organizzata dalla Sezione dell’Associazione Nazionale Alpini di Varese al Sacro Monte per commemorare il sacrificio di Nikolajewka avrà rilevanza nazionale. L’evento richiamerà a Varese Alpini da tutta Italia, e vedrà la partecipazione del presidente dell’ANA, Sebastiano Favero (qui tutto il programma della giornata)

Il blocco della circolazione sarà attivo dal bivio di Velate (Vie Adige/Sella) da prima delle ore 13 fino alle ore 21 di domenica 26 gennaio.

Il servizio di bus navetta garantito dal Comune di Varese, in collaborazione con gli Enti preposti, partirà da Piazzale Gramsci / Via Manin, ovvero dall’area del Palazzetto dello Sport di Varese.

Il costo del biglietto andata/ritorno, da acquistare alla partenza, è di Euro 3,20- per persona.

Gli orari dei bus navetta sono i seguenti:

Solo le ultime corse saliranno fino a Piazzale Pogliaghi (ovvero al parcheggio del Sacro Monte), per favorire chi deve arrivare in prima battuta in località Prima Cappella per accompagnare in seguito chi invece parteciperà all’evento a partire dall’area del Mosè, non potendo affrontare la salita lungo la Via Sacra.

Si raccomanda di servirsi delle navette con largo anticipo, per permettere ai mezzi di ottimizzare il carico e per non affollare le ultime corse. Lo stesso vale per le corse in discesa dal Sacro Monte

verso il parcheggio del Palazzetto dello Sport.