Varese celebra la Giornata della Memoria e del Sacrificio degli Alpini con il presidente nazionale Favero

La Sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Alpini, che raccoglie 77 Gruppi Alpini locali ed è attiva su larga parte del territorio della nostra provincia, dalle rive del Verbano a quelle del Lago di Lugano, sino a Busto Arsizio e Saronno, ospiterà le celebrazioni della “3 a Giornata Nazionale della Memoria e del Sacrificio degli Alpini”, istituita con la Legge 44/2022, e che ricorre il 26 gennaio (nella foto la passata edizione).

Questa data è decisamente significativa nella storia delle Truppe Alpine, perché il 26 gennaio 1943 si svolse la tremenda battaglia di Nikolajewka, che costò immani perdite ma aprì la via del ritorno verso casa ai superstiti dell’esercito italiano schierato sul fronte del fiume Don. Tra gli altri, furono testimoni di quelle vicende e le narrarono nei loro scritti il Beato don Carlo Gnocchi, Nelson Cenci, Giulio Bedeschi, Mario Rigoni Stern e Nuto Revelli.

Nella giornata di domenica 26 gennaio, con inizio alle ore 10.30 presso il Centro Congressi De Filippi di Varese, la Presidenza nazionale della Associazione Nazionale Alpini ha curato ed organizzato la conferenza dal titolo “Alpini ribelli – Le Penne Nere nella Resistenza 1943-1945”.

Alla conferenza saranno presenti il Presidente nazionale Sebastiano Favero ed il Consiglio direttivo nazionale della Associazione Nazionale Alpini.

Nel pomeriggio di domenica 26 gennaio, a partire dalle ore 16.00 si terrà il tradizionale Pellegrinaggio al Sacro Monte, tanto caro agli alpini della nostra provincia, dalla località Prima Cappella fino al Santuario di Santa Maria del Monte.

Quest’anno il pellegrinaggio si svolgerà in forma solenne, con la partecipazione del Labaro nazionale della nostra Associazione, che mostra 209 medaglie al V.M. (Valor Militare) e 216 totali, conferendo al pellegrinaggio un valore del tutto particolare.

L’apertura della cerimonia sarà affidata alla Banda alpina di Capolago mentre lungo la Via Sacra e nell’area del Mosè, le voci dei Cori A.N.A. della Sezione di Varese e del Coro congedati della Brigata Alpina Tridentina, sosterranno il valore della meditazione e della memoria. Al termine del Pellegrinaggio, alle ore 18.00, in Santuario, il Vicario episcopale Don Franco Gallivanone con l’Arciprete ed i nostri Cappellani, concelebreranno la Santa Messa ed il Presidente nazionale dell’A.N.A. Sebastiano Favero terrà la commemorazione ufficiale della battaglia di Nikolajewka.

Limitazioni alla circolazione

A partire dal primissimo pomeriggio di domenica 26 gennaio e fino a tarda sera, la circolazione stradale sarà limitata alla Prima Cappella e le aree adiacenti al Santuario saranno impegnate dall’afflusso di alpini e partecipanti al Pellegrinaggio. Per questo, le Autorità competenti stanno organizzando un servizio di bus navetta, i cui dettagli saranno resi noti per tempo. E’ chiaro l’invito a non accedere al Sacro Monte con mezzi propri ma ad impiegare esclusivamente il servizio pubblico.

Sia la conferenza, ospitata al Centro De Filippi, dove operò il compianto Monsignor Tarcisio Pigionatti, amato Cappellano degli Alpini, che il Pellegrinaggio, offriranno momenti di straordinario interesse e coinvolgimento non solo per tutti gli alpini ma per tutte le persone che condividono i valori delle Penne Nere.