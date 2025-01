I due “pandini” di Varese sono arrivati in fondo alla “Rust 2 Dakar”

Le due Fiat Panda, vecchio modello, partite da Varese sono arrivate in fondo all’edizione 2024 del “Rust 2 Dakar”, un charity rally non agonistico che si tiene ogni anno a cavallo tra dicembre e gennaio, con arrivo in Guinea Bissau e passaggio al Lago Rosa, in Senegal. (nella foto sopra Giovanni Bianchi)

I due equipaggi varesini, formati da Giovanni Bianchi, Luca Veneroni e Mattia Pagnoncelli , si sono comportati molto bene, classificandosi al secondo posto con Bianchi e al terzo posto con Veneroni e Pagnoncelli. Al primo posto si è classificata una Ford Focus con un equipaggio costituito da quattro ragazzi.

Una volta arrivati i concorrenti hanno consegnato le chiavi degli automezzi che verranno dati in beneficenza alla ong organizzatrice, l’organizzazione umanitaria Tavolo 8, per essere usati nei progetti di cooperazione o utilizzate per finanziare gli stessi.

«È stata un’esperienza bella ed educativa» ha dichiarato Giovanni Bianchi, soddisfatto dell’ottimo piazzamento, ma soprattutto della destinazione finale del suo mitico pandino.