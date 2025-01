Il Corpo Musicale Cassanese apre con un concerto i festeggiamenti per i 125 anni dalla fondazione

Il Corpo Musicale Cassanese inaugura il nuovo anno con un evento speciale che segna l’inizio dei festeggiamenti per i 125 anni dalla fondazione. La storica banda, nata nel 1900 a Cassano Magnago, è pronta a celebrare questo importante traguardo con un concerto dedicato al tema della danza, una delle forme d’arte più potenti e universali.

L’appuntamento è per venerdì 10 gennaio 2025 alle ore 21.00 presso il teatro cinema Auditorio di Cassano Magnago.

L’ingresso sarà gratuito, ma è richiesta la prenotazione e il ritiro dei biglietti. I biglietti possono essere ritirati direttamente presso il teatro oppure nei punti convenzionati:

Cartoleria “Lo Scarabocchio” in via San Pio X, 79

Abbigliamento Città di Milano in via San Giulio, 79

Il programma del concerto guiderà il pubblico in un viaggio musicale attraverso epoche e culture, esplorando la danza nelle sue molteplici espressioni. Dall’energia travolgente dell’Inno alla Gioia di Beethoven, simbolo di speranza e fratellanza, si passerà alle atmosfere coinvolgenti delle Byzantine Dances di Carol Brittin Chambers e alla leggiadria di Dancing In the Wind di Yosuke Fukuda. Non mancheranno suggestioni misteriose con la celebre Danse Macabre di Saint-Saëns e momenti di leggerezza come l’Elefante dal Carnevale degli Animali.

Tra i brani in programma spicca anche l’African Symphony, un omaggio ai ritmi vibranti della musica africana, che celebra la danza come rito collettivo e condivisione di energia vitale. La serata si concluderà con l’allegria dell’Annen Polka di Johann Strauss Jr.

La danza, in musica, è molto più di un semplice accompagnamento ritmico: è un linguaggio universale che attraversa culture e generazioni, racconta storie, emoziona e unisce. Questo concerto vuole essere un omaggio a questa forma d’arte che abbraccia corpo e anima, creando momenti di pura gioia e connessione.

Il Corpo Musicale Cassanese invita tutta la cittadinanza a partecipare a questa serata speciale, anche per la partecipazione del gruppo degli allievi.