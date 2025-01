Il festival Echi Urbani apre il 2025 con una masterclass alla Fondazione Morandini

Il Festival Echi Urbani comincia il 2025 con una masterclass straordinaria ospitata dalla Fondazione Marcello Morandini a Varese: il Trio Concept (ex Trio Chagall), protagonista della Stagione Musicale Comunale venerdì 10 gennaio alle 20.30 in Salone Estense, incontra eccezionalmente il giorno precedente, giovedì 9 gennaio, alcuni tra i migliori studenti del Festival Echi Urbani. «Sarà un pomeriggio all’insegna della musica e della condivisione – Spiega la direttrice artistica del festival Corinna Canzian – con lezioni esclusive dalle 14 e una sessione di Q&A alle 18 per entrare nel vivo del percorso artistico di questi straordinari musicisti. Un’opportunità preziosa per la cittadinanza e gli appassionati di musica, organizzata in collaborazione con le realtà culturali del territorio».

È ancora possibile poter ascoltare le lezioni e visitare la Fondazione Marcello Morandini acquistando un biglietto speciale a 7 euro, dedicato per l’occasione a tutti gli appassionati di musica e cultura.

Intanto il Festival Echi Urbani si prepara al lancio della sua quarta edizione del 2025.