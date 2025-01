Il mercato di Sesto Calende torna in centro: attivo il bus navetta gratuito

Un servizio navetta gratuito accompagnerà cittadini e visitatori al mercato settimanale di Sesto Calende, che dopo oltre quattro anni di assenza dal lungofiume (era maggio 2020 quando i banchi furono spostati al campo sportivo) torna nel cuore della città. Come annunciato lo scorso novembre dalla giunta comunale, a partire da mercoledì 8 gennaio 2025 il mercato si insedierà nuovamente nel centro storico. La navetta collegherà il parcheggio dell’Abbazia al mercato dalle 10 alle 12:30, offrendo una soluzione comoda e accessibile per chiunque desideri visitare questo atteso appuntamento settimanale.

Un ritorno che guarda al futuro, il mercato sarà candidato per il riconoscimento di “valenza storica”

Tra gli interventi programmati dall’ammistrazione per il rientro del mercato anche l’adeguamento degli allacciamenti elettrici richiesti dai banchi, con l’obiettivo di completare i lavori nelle prime settimane di attività del mercato. «Il mercato settimanale è una parte fondamentale della nostra identità cittadina – dichiara con una nota la giunta guidata dal sindaco Elisabetta Giordani-. Consapevoli che ogni cambiamento può comportare alcune criticità, l’amministrazione comunale è determinata a lavorare al fianco degli ambulanti per affrontare e risolvere eventuali difficoltà, confermando che candiderà il mercato al prestigioso riconoscimento regionale di “mercato a valenza storica”, un obiettivo che riflette l’importanza di questo appuntamento per la comunità. Un ringraziamento particolare va agli ambulanti per la collaborazione dimostrata in questi mesi, a cui il Sindaco Betta Giordani e tutta la Giunta augurano un buon lavoro.».

Il collegamento via barca con Castelletto

Parallelamente al ritorno del mercato in centro, come noto da tempo, Sesto Calende e Castelletto sopra Ticino sono al lavoro anche per «ripristinare il prima possibile» il collegamento via barca tra le due sponde. «Questo progetto – conclude la giunta – rappresenterà un passo importante verso una maggiore integrazione territoriale, offrendo nuove opportunità sia per i commercianti che per i visitatori del mercato».