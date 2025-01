“Il merito e l’impegno sono valori”. Sostegno di Federmanager Varese ai giovani laureati e diplomati

Federmanager Varese istituisce il bando di concorso per l’assegnazione di tre premi di laurea del valore di 3.000 euro l’uno destinati a studenti e studentesse che abbiano conseguito il diploma di laurea magistrale nell’anno accademico 2023/2024 nonché il bando per tre borse di studio del valore di 1.000,00 per giovani diplomati di scuola secondaria superiore figli di associati.

«Il merito e l’impegno sono valori che la nostra associazione intende costantemente trasmettere alle giovani generazioni riconoscendo tali premi a giovani studenti che hanno dimostrato un eccellente rendimento accademico o scolastico. Federmanager Varese riconosce la centralità della formazione quale motore di sviluppo delle persone e conseguentemente della nostra collettività tutta», dichiara Sergio Biganzoli, presidente di Federmanager Varese.

«Desidero anche sottolineare che il nostro impegno sul territorio in favore dei giovani studenti – continua Biganzoli – non si esaurisce con il contributo economico riconosciuto attraverso i bandi. Ai giovani neolaureati mettiamo infatti a disposizione l’esperienza di manager esperti per aiutarli ad affrontare al meglio l’ingresso nel mondo del lavoro e agli studenti delle scuole superiori offriamo la nostra testimonianza e bagaglio manageriale partecipando attivamente con interventi di orientamento scolastico».

PREMI DI LAUREA

Il primo bando riguarda l’assegnazione di tre premi di laurea, volti a riconoscere il talento e l’impegno di laureati che si sono distinti per il loro rendimento accademico e l’originalità delle loro tesi di laurea: Il premio di laurea E. Bazzocchi, dedicato alla memoria di Ermanno Bazzocchi, progettista e manager di spicco dell’industria aereonautica varesina ed internazionale, è destinato a corsi di laurea a indirizzo ingegneristico. Il premio di laurea G. Tanzi, dedicato alla memoria di Giuseppe Tanzi, presidente “storico” di Federmanager Varese, è destinato a corsi di laurea a indirizzo economico/gestionale.

Il premio di laurea S. Pancotti, dedicato alla memoria di Santino Pancotti, dirigente premiato con Laurea ad Honorem in Ingegneria Aerospaziale per la sua straordinaria attività progettuale nel settore elicotteristico, è destinato a corsi di laurea a indirizzo scientifico. Le candidature saranno valutate dalla Commissione aggiudicatrice costituita, oltre a Federmanager, dai rappresentanti delle seguenti istituzioni locali: Camera di Commercio di Varese, Università degli Studi dell’Insubria, Liuc Università Carlo Cattaneo.

BORSE DI STUDIO PER ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Il secondo bando, giunto alla sua settima edizione, offre invece un’opportunità ai figli degli associati a Federmanager Varese, diplomati nel corso dell’anno scolastico 2023/2024, con l’assegnazione di tre Borse di Studio per sostenere economicamente gli studenti meritevoli nel prosieguo della loro formazione. L’aggiudicazione sarà effettuata in base al punteggio finale dell’esame di maturità e all’ordine cronologico di presentazione della domanda. Tutte le candidature dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2025, secondo i termini dei regolamenti definiti nei Bandi, disponibili sul sito varese.federmanager.it.