“Il mio ex mi sta seguendo”: arrestato dai carabinieri di Varese

Segue l’ex moglie in auto, sebbene il giudice avesse disposto il divieto di avvicinamento per l’uomo accusato di maltrattamenti in famiglia e dati persecutori.

E così nella mattinata di mercoledì una donna dopo aver chiamato il 112 ha attivato l’intervento del nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di Varese che hanno arrestato un 48enne nordafricano per aver contravvenuto alla misura del giudice.

L’uomo è finito in tribunale nella tarda mattinata sempre di mercoledì 22 gennaio per la convalida dell’arresto. L’imputato si è giustificato affermando di non aver neppure notato la moglie e che si stava recando in questura per mettere il braccialetto elettronico. L’arresto è avvenuto in viale Belforte a Varese.

L’uomo tornato in libertà dovrà comunque affrontare il processo per l’episodio che gli viene contestato, ed è difeso dall’avvocato Francesco Morano.