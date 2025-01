Il presente e il passato del Lago di Varese, documentari in biblioteca a Bodio Lomnago

La Riserva Naturale Palude Brabbia, in occasione della giornata mondiale delle zone umide, promuove in collaborazione con il comune di Bodio Lomnago, una serata con proiezione di documentari che raccontano il passato e il presente del lago di Varese e della Palude Brabbia.

Grazie al contributo di Provincia di Varese, ente gestore della Riserva Palude Brabbia, è stato possibile realizzare questi documentari che svelano il dietro le quinte dell’attività dell’area protetta e i profondi cambiamenti ambientali degli ultimi decenni ma anche la ricchezza faunistica che caratterizza gli ambienti umidi sempre più minacciati dai cambiamenti ambientali degli ultimi decenni.

Sabato 1° febbraio, Bodio Lomnago ore 20.30 Biblioteca A. Zanoletti piazza Don B. Gandini

TRA LAGO E RICORDI: una breve videointervista a ricordo di Carlo Bossi, detto “Carlin del Piz”, pescatore professionista del Lago di Varese, che abbiamo intervistato insieme alla moglie Rita per una testimonianza su come si viveva la pesca sul nostro lago.

LA FAUNA DELLA PALUDE serie “Vita da Oasi” Riserva Naturale Palude Brabbia, di Massimo Valerio, Inarzo 2023, 55’

Conosciuta soprattutto per l’avifauna legata agli ambienti acquatici, la palude offre rifugio anche a molte altre specie faunistiche alcune delle quali vengono monitorate da esperti che ci raccontano come avvengono i censimenti tra nuove tecnologie e tradizionali conteggi.

Voleremo a pelo d’acqua sulle ali di falchi di palude e libellule alla scoperta di questo prezioso ambiente e della sua peculiare fauna.

L’evento è gratuito e non necessita di prenotazione.

Informazioni sul sito www.lipupaludebrabbia.it