Il Varese fa rotta su Albenga: “Mentalità vincente e matura”

Sarà un gennaio intenso per il Girone A di Serie D e in particolare per il Varese, che avrà tre trasferte lunghe in Liguria in tre domeniche di fila. La prima di questa serie sarà domenica 12 gennaio (ore 14.30) in casa dell’Albenga. Dopo aver conquistato contro la Vogherese il terzo successo di fila, i biancorossi di mister Roberto Floris cercheranno di fare poker allo stadio “Annibale Riva”, dove troveranno una squadra, l’Albenga, in difficoltà societaria e composta da ragazzi. La giovane età della rosa ingauna non deve però ingannare: nonostante la mancanza di vittorie la squadra bianconera ha sempre messo in campo uno spirito combattivo, come accaduto anche domenica scorsa a Sanremo, uscendo sconfitta 2-0.

Non vuole cali di tensione mister Floris, che alla vigilia della sfida: «Sarò ripetitivo ma conosco questo campionato molto bene e so che non va snobbata nessuna partita. Ai ragazzi chiedo, da squadra matura, di mettere in campo quello che sa fare il Varese e portare a casa la vittoria. La partita di Albenga è fondamentale anche guardando i prossimi impegni, sapendo che mercoledì ci aspetta il turno infrasettimanale contro il Ligorna e poi avremo altre due trasferte a Imperia e Sanremo. È sicuramente un calendario difficile, il margine di errore è molto basso e quindi serve una mentalità vincente e matura, dobbiamo pensare a noi e non agli altri, proseguendo il percorso di crescita. Spero di recuperare tutti gli indisponibili il più presto possibile, e spero anche di riuscire a dare maggior minutaggio a Molinari e D’iglio».

DIRETTAVN – La gara dei biancorossi è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 14.30 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.