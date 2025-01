Imparare giocando, un corso di Yoga educativo alla scuola dell’infanzia di Calcinate

Alla scuola dell’infanzia Maria Letizia Verga di Calcinate del Pesce (Varese), i bambini hanno partecipato a un corso di Yoga Educativo organizzato con il supporto di VareseCorsi. L’iniziativa, guidata dall’insegnante Daria, ha offerto ai piccoli l’opportunità di sperimentare liberamente movimenti e tecniche ispirate ai principi dello yoga, promuovendo condivisione e rispetto.

Le attività, seguite con interesse dai bambini, sono state raccontate e documentate sulla pagina Facebook della scuola, coinvolgendo anche i genitori che hanno voluto ringraziare pubblicamente i docenti: “All’entusiasmo con il quale i nostri figli ci hanno reso partecipi di questa esperienza, si è affiancato l’ottimo lavoro di comunicazione che le maestre hanno portato avanti sulla pagina Facebook della scuola, descrivendo tramite immagini le impressioni raccolte con attenzione e meticolosità. È stato un po’ come essere lì con loro a sognare ad occhi aperti una storia fantastica. Imparare giocando è la cosa più bella che possiamo augurare ai nostri figli e questa esperienza ha colto davvero in pieno questa idea. Ringraziamo le maestre dell’asilo e Varese Corsi che, collaborando in sinergia, sono riusciti a fornire questa occasione di crescita per i nostri bambini e non vediamo l’ora di ripetere questa esperienza”.