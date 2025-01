Incidente a Gallarate venerdì mattina: auto contro albero, conducente in ospedale

Questa mattina, 24 gennaio, alle ore 07:10, i vigili del fuoco sono intervenuti a Gallarate, in via Gramsci, per un incidente stradale. Un’autovettura è finita contro un albero, richiedendo un pronto intervento per mettere in sicurezza il veicolo e soccorrere il conducente.

L’uomo, un 42enne, è stato assistito sul posto dal personale sanitario e successivamente trasportato in ospedale in codice giallo a bordo di un’ambulanza della croce rossa italiana di Gallarate. Le operazioni di soccorso si sono svolte rapidamente grazie alla collaborazione tra vigili del fuoco e operatori sanitari, oltre all’arrivo sul posto delle forze dell’ordine.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenute anche le autorità competenti per i rilievi del caso.