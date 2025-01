Incidente nella notte ad Albizzate: auto contro un muro, blackout in diverse abitazioni

Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, giovedì 9 gennaio, in via Mazzini ad Albizzate. Intorno alle ore 23:00, un’autovettura ha perso il controllo andando a schiantarsi contro un muro e una cassetta di derivazione dell’energia elettrica.

L’impatto ha causato un’interruzione di corrente in diverse abitazioni della zona. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la situazione.

Il conducente del veicolo ha riportato solo lievi ferite ed è stato soccorso dal personale medico.

Le operazioni di riparazione dell’impianto elettrico sono proseguite nelle ore successive per garantire il ripristino del servizio. Le autorità stanno indagando per determinare le cause dell’incidente.