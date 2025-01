Incidenti nella notte a Tradate e Cassano, soccorsi sei ventenni

Un totale di sei ragazzi intorno ai vent’anni sono stati soccorsi nella notte tra venerdì e sabato a causa di due diversi incidenti avvenuti a Tradate e a Cassano Magnago.

L’episodio più grave è avvenuto in via Dante a Tradate: in uno scontro tra due veicoli a mezzanotte e mezza è rimasto ferito un ventenne, trasferito dall’ambulanza dell’Sos Mozzate all’ospedale di Circolo di Varese in “codice giallo”, vale a dire con ferite significative anche se non in pericolo di vita (foto d’archivio).

Sono invece quasi le due di notte quando due auto si sono scontrate a Cassano Magnago alla rotonda di via Bonacalza, periferia a sud della cittadina. Qui oltre ai mezzi di soccorso sono intervenuti anche i vigili del fuoco: gli operatori del 118 hanno soccorso un totale di cinque ragazzi tra i 18 e i 24 anni. Nessuno di loro ha riportato ferite gravi.