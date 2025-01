Inizia subito il mercato della Pro Patria: ufficiale l’arrivo di Luca Barlocco

L’anno è appena iniziato, ma non c’è tempo da perdere, almeno per la Pro Patria, che dà subito inizio alla sessione di calciomercato.

Dopo i rumor delle feste, nel pomeriggio del primo giorno del 2025 la società biancoblu ha infatti ufficializzato il primo colpo della cosiddetta sessione di riparazione: Luca Barlocco. Il terzino sinistro classe 1995, svincolato nei primi mesi del campionato in corso, ha firmato un contratto che lo legherà alla società di Busto Arsizio fino al termine della stagione.

Una mossa strategica, quella messa a segno dal direttore sportivo Sandro Turotti. Il ds già prima delle vacanze, nella sala stampa di Meda, aveva dichiarato la volontà da parte del club di agire sul mercato, anche in considerazione della penuria in alcuni reparti della rosa, dimezzata dagli infortuni soprattutto sulle corsie esterne. Barlocco – che tra i professionisti conta più di 300 presenze (e due promozioni, una col Novara e una col Vicenza) ma quest’anno ancora senza minuti ufficiali in campo – porterà esperienza e rientrerà nelle rotazioni di Riccardo Colombo, mister impossibilitato per tutto il girone d’andata ad alternare e far rifiatare a sinistra Leonardo Piran (partito sempre titolare fatta eccezione per la gara con l’Alcione, quando è stato sostituito in emergenza da Ferri fuori ruolo) a causa delle lunghe assenze di Vaglica (la sua ultima partita risale ormai al 28 settembre) e di Renault, “in infermeria” invece per le prime 15 gare del campionato (senza poi esser mai partito titolare dopo il rientro).

Di professione terzino sinistro, non è da escludere che Barlocco, oltre al ruolo di quinto di centrocampo, possa essere impiegato come alternativa da tenere in considerazione anche in qualità di difensore mancino della difesa a tre, altra casella parzialmente scoperta dopo il grave infortunio al crociato di Christian Travaglini lo scorso 15 settembre. Un nodo, quello della posizione di Barlocco, che solo il campo saprà sciogliere, con la ripresa del campionato prevista per il 6 gennaio, giorno in cui la Pro Patria ospita la Giana a un anno esatto di distanza.

Il comunicato ufficiale da parte del Club: Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato il calciatore Luca Barlocco. Terzino sinistro classe 1995 è cresciuto nei settori giovanili di Atalanta e Juventus, vanta più di 300 presenze nei professionisti: ha vestito le maglie di Alessandria, Virtus Entella, Vicenza, Piacenza, Carrarese, Monopoli, Pro Vercelli e Novara. Barlocco sarà legato alla Pro Patria fino al 30 giugno 2025.