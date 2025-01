La Befana porta i saldi con un budget di 218 euro a famiglia

Sono iniziati i saldi invernali 2025. Un lungo ponte quello della Befana per approfittare di offerte vantaggiose. Ad aprire le vendite scontate è stata la Valle d’Aosta, per poi coinvolgere tutta Italia.

Secondo il sondaggio condotto da Ipsos per Confesercenti, i saldi continuano ad essere un evento molto atteso: quasi un consumatore su due (46%) ha già deciso di acquistare almeno un prodotto, mentre il 50% valuterà le offerte prima di procedere con gli acquisti.

IL BUDGET

Il 59% degli intervistati ha già pianificato un budget specifico per i saldi, destinando in media 218 euro a famiglia. La spesa media risulta più elevata nel Centro Italia (circa 263 euro) e tra gli over 34 (quasi 239 euro). Numeri che confermano l’importanza dell’appuntamento promozionale, ancora percepito come il più conveniente dal 53% degli italiani, mentre il Black Friday si ferma al 20%.

DOVE SI COMPRERÀ

I punti vendita fisici rimangono i preferiti dagli italiani anche per questi saldi: l’81% prevede di effettuare almeno un acquisto in negozio, contro il 54% che utilizzerà anche i canali online. Un trend già osservato durante le festività natalizie, che sottolinea la voglia di un’esperienza d’acquisto diretta e immediata.

COSA SI CERCA

Tra i capi più desiderati, maglioni e felpe guidano la classifica con il 51% delle preferenze, complice l’arrivo del freddo dopo un autunno insolitamente mite che ha rallentato gli acquisti di abbigliamento invernale. Seguono le calzature (49%) e, a distanza, gonne e pantaloni (31%), con un’attenzione particolare a jeans e denim. Non mancano nella lista dei desideri intimo (28%), camicie e camicette (22%), borse (21%) e capispalla come cappotti e piumini (21%).