La chiusura del viadotto provoca disagi, Varese chiede la gratuità della tangenziale Pedemontana

Il sindaco di Varese Davide Galimberti e l’assessore Andrea Civati sono intervenuti oggi sulla questione del viadotto Vedano di Pedemontana che, come spiegato dal direttore generale Sabato Fusco in un’intervista a Varesenews, resterà chiuso fino al mese di giugno.

La richiesta dei due amministratori del capoluogo è che venga azzerato il pedaggio fino alla riapertura.

«La chiusura del viadotto di Vedano sulla tangenziale di Varese, causata da presunti difetti di progettazione relativi all’infrastruttura realizzata solo 10 anni fa, sta creando grandi disagi alla viabilità di diversi comuni della provincia, Varese compresa – spiegano Galimberti e Civati – Questa situazione, come appreso recentemente da rappresentanti di Società Pedemontana, rischia di prorogarsi fino ad oltre la prossima estate. Abbiamo quindi chiesto al Prefetto di convocare il tavolo provinciale, insieme alle autorità preposte alle infrastrutture viabilistiche della Pedemontana, alla Provincia e ai sindaci dei territori maggiormente coinvolti dal caos viabilistico e alle associazioni di categoria, perché si assumano tutte le iniziative necessarie per ridurre i disagi agli automobilisti, e al sistema economico, e si valuti la possibilità di rendere gratuiti i pedaggi dell’ambito autostradale interessato, almeno per tutto il periodo di chiusura del viadotto».

«Dal giorno della chiusura del viadotto di Vedano sulla tangenziale di Varese i disagi per gli automobilisti e per il mondo economico sono all’ordine del giorno, con ricadute significative su tutta la viabilità cittadina – aggiungono il sindaco Galimberti e l’assessore Civati – Inoltre, da quanto si legge, l’infrastruttura sarà chiusa per lavori per diversi mesi. In questa situazione il minimo che si possa fare nei confronti di pendolari e automobilisti è di rendere gratuiti i pedaggi dell’ambito autostradale interessato».