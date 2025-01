Pedemontana: “Il viadotto Vedano sulla A60 resterà chiuso fino a giugno, è una questione di sicurezza”

Perché non si vede nessuno che lavora? Come mai non si può riaprire in attesa che inizino i lavori? Ci vorrebbero 10 minuti al giorno per togliere i coni che lo chiudono. Se nessuno ci lavora, perché non tolgono i coni per poi rimetterli quando l’intervento verrà effettivamente fatto?

Sono solo alcuni dei messaggi che arrivano in redazione da automobilisti che ogni giorno incappano nelle code causate dalla chiusura della carreggiata Ovest (provenienza Malnate, in direzione della A8) del viadotto Vedano sulla tangenziale di Varese A60, non percorribile dal 30 novembre per lavori di manutenzione straordinaria.

Per rispondere a queste domande e capire cosa sta succedendo abbiamo parlato con il direttore generale di Pedemontana, l’ingegner Sabato Fusco.

Possiamo ricordare cosa è successo e perché il viadotto Vedano è stato chiuso da un giorno all’altro?

Il viadotto è stato chiuso per motivi di sicurezza e resta chiuso in attesa dell’inizio dei lavori semplicemente perché non è transitabile. Bisogna fare una premessa: dal 2018, dopo il crollo del Ponte Morandi, sono cambiate le norme per monitorare la sicurezza di ponti e viadotti, con regole più stringenti per i gestori che sono obbligati ad ispezioni più frequenti e approfondite. Durante queste ispezioni ci siamo resi conto che c’erano anomalie su alcune pile del ponte. Avuta la notizia di questo problema abbiamo chiuso il viadotto nel giro di due ore.

Quali sono i problemi riscontrati?

Dobbiamo intervenire su 11 pile, i pilastri che sorreggono il viadotto, che devono essere rinforzati e messi in sicurezza. Il ponte è relativamente nuovo, ha solo 10 anni, ma si tratta di ammaloramenti dovuti ad un difetto di progettazione.

Perché i lavori non sono ancora iniziati?

Si tratta di un importante intervento di manutenzione straordinaria, che richiede un’adeguata progettazione. Si pensava ad un certo tipo di intervento, è stato fatto un progetto ma dopo l’esecuzione di alcuni campionamenti è stato necessario fare una seconda ipotesi progettuale. Settimana prossima trasmetteremo tutta la documentazione e cercheremo di accedere a procedure semplificate per l’appalto dei lavori per ridurre i tempi.

Quali tempistiche si prospettano per la riapertura del viadotto Vedano?

Contiamo di iniziare i lavori entro la fine di febbraio e di concluderli entro la fine di giugno.

Non è una buona notizia per gli utenti di quel tratto di Pedemontana

Ci rendiamo conto del disagio che questo intervento sta causando, ma non ci sono alternative. Parliamo di sicurezza di un ponte. Comunque abbiamo già parlato con Regione Lombardia perché pensiamo di introdurre delle agevolazioni sulle tariffe per chi utilizza frequentemente quel tratto. Appena avremo definito le modalità le comunicheremo.

L’ingegner Sabato Fusco, direttore generale di Autostrada Pedemontana Lombarda