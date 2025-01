La nuova vita da musicista di Jacopo Malnati, in uscita il nuovo singolo dello youtuber degli iPantellas

Si intitola “Rockstar” ed è il primo singolo di Seven Punk, un progetto musicale ideato da Jacopo Malnati, noto al grande pubblico come metà del duo comico iPantellas.

In uscita il 5 febbraio, il brano è un grido liberatorio, uno sfogo contro le sofferenze che, nei suoi reels su Instagram, l’artista ha raccontato senza infingimenti: un mix di rabbia, libertà e voglia di rinascere.

Il risultato, autentico ed emozionante, promette di fare breccia nel cuore dei fans. Sì, perché lo youtuber varesino – dopo anni di video comici e sketches virali, anche in coppia con Daniel Marangiolo – ha deciso di raccontare un lato decisamente inedito della sua personalità: vulnerabilità, sensibilità e fragilità che si trasformano in arte pura.

Sensazioni ed emozioni che lo hanno avvicinato ulteriormente al pubblico, testimoniando che anche dietro le risate si celano spesso sentimenti profondi.

Negli ultimi reels pubblicati su Instagram, Jacopo Malnati ha condiviso con i followers alcuni momenti difficili della sua vita, a partire dalla perdita dell’amatissimo nonno fino alla chiusura di una relazione per lui molto significativa.

Un periodo buio, ma dalle esperienze negative è nata l’energia creativa nuova che anima il progetto Seven Punk, alter ego musicale dell’artista, di cui rappresenta il lato più irriverente e adrenalinico.

Seven Punk, però, non è solo un’operazione musicale, bensì una vera e propria rinascita artistica. Attraverso una maschera che rappresenta, appunto, la sua vena punk, Jacopo si presenta con una veste nuova ed esplosiva.

Il sound è una combinazione moderna di rock e musica elettronica, capace di sintetizzare l’energia ribelle che si propone di trasmettere.

Dalle sofferenze alla rinascita, dunque: “Rockstar” e Seven Punk sono la dimostrazione di come sia possibile uscire dal tunnel del dolore per abbracciare la vita, trasformando le prove più difficili in un’esperienza straordinaria.

Jacopo non ha paura di mostrarsi per ciò che è, tra luci e ombre, e invita il pubblico a fare la stessa cosa. Seven Punk è un progetto che promette bene e il singolo “Rockstar” è solo il primo passo nella scena musicale di un artista che ha tante emozioni da trasmettere.