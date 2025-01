La piccola Anna Luce se ne è andata a soli 9 anni: “Il tuo sorriso resterà una ricchezza per i nostri cuori”

Con grande dolore e commozione, la comunità di Bizzozero piange la prematura scomparsa di Anna Luce licata, bimba di soli 9 anni, venuta a mancare domenica 19 gennaio. Anna Luce era affetta da trisomia 13, una condizione rara che non le ha impedito di portare gioia e amore a chi le stava vicino.

A dare il triste annuncio sono la mamma, il papà, il fratello, la sorella, i nonni, parenti e amici. I funerali di Anna Luce si terranno giovedì 23 gennaio, alle ore 14.30, nella Chiesa Parrocchiale di Bizzozero, dove sarà celebrata una funzione in sua memoria. Prima della cerimonia, la comunità si riunirà per la recita del Santo Rosario. La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Isella.

In questo difficile momento, la famiglia Licata è profondamente commossa dalla solidarietà di tutti, in particolare quella ricevuta dalla Scuola Primaria S. Agostino di Casciago, dove Anna Luce era molto amata. Le maestre, gli alunni e i collaboratori scolastici, insieme al Dirigente Scolastico e al personale dell’Istituto Comprensivo Campo dei Fiori, si stringono con affetto alla famiglia, condividendo il dolore per la perdita di una bambina che ha saputo donare immensa felicità, nonostante la sua breve vita.

“Anna Luce, sei stata un dono caro e prezioso”, scrivono gli amici della scuola, “ci hai regalato momenti di gioia e felicità. La tua dolcezza e il tuo sorriso saranno ricchezza per i nostri cuori. Vola libera, piccolo angelo.”