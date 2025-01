La Saronno Servizi Spa pubblica un bando per la ricerca di un farmacista collaboratore a tempo indeterminato.

Sul sito ufficiale si legge:

Bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la ricerca e assunzione di:

-n. 1 Farmacista Collaboratore 3° livello [full-time o part time a tempo indeterminato] (Contratto Collettivo Nazionale Farmacisti – Farmacie Private)

* Durata contratto: tempo indeterminato

* Orario di Lavoro: tempo full time oppure part time

* Sede di lavoro : Farmacia Comunale n. 3 – Via per Busto Arsizio 11- Solbiate Olona (VA)

* Retribuzione: commisurata all’orario di lavoro e all’esperienza maturata, con eventuale premio

annuale in base al raggiungimento di obiettivi.

. Stazione appaltante: Saronno Servizi Spa

. Procedura di gara: bando di selezione pubblica

. Responsabile procedimento: Dott. Giordano Romano

SCADENZA BANDO : 14/02/2025 h.12.30

Tutte le informazioni sul sito ufficiale: https://www.saronnoservizi.it/it-it/atti-pubblicazioni-/bandi-di-concorso/2025/bando-di-selezione-pubblica-per-titoli-ed-esami-per-la-ricerca-e-assunzione-di-n-1-44650-1-de0ae33950212959ffee5f842abcdd20