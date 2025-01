La Uyba vuole sgombrare la mente per la sfida all’imbattibile Conegliano

Prima Milano, ora Conegliano, poi Novara. Il calendario della Serie A1 di pallavolo, tra partite “regolari” e recupero con le venete, costringe la Eurotek Busto Arsizio a un periodo durissimo. Una “Quaresima” da cui le Farfalle dovranno uscire rafforzate nell’animo e nella esperienza a prescindere dal risultato finale, visto che – onestamente – sarà durissima fare punti.

Durissima non vuol dire impossibile (all’andata la Uyba fece un capolavoro e mezzo: tie-break perso a Milano e vittoria sulla Igor…), parola che però calza a pennello per il match di mercoledì 29 gennaio (20.30) contro la Prosecco Doc Imoco. Una vera e propria corazzata di caratura planetaria che in questo campionato non ha ancora perso un punto (i peggiori risultati sono alcune vittorie per 3-1…) e che attualmente è detentrice di Mondiale per Club, Champions League, scudetto, Coppa Italia e supercoppa.

Il match è il recupero della 1a di ritorno (Conegliano era impegnata in Cina al mondiale vinto senza perdere un solo set…) e per l’occasione l’E-Work Arena dovrebbe comunque riempirsi di almeno 2.500 spettatori. Non il tutto esaurito di domenica scorsa con Milano (ma, appunto, era un pomeriggio festivo) ma comunque una cornice molto bella per la Serie A1. I tifosi biancorossi proveranno, come è sempre accaduto, a spingere la squadra nella speranza di un miracolo che nello sport non è mai da escludere al 100%.

Purtroppo però coach Barbolini deve fronteggiare la situazione fisica della sua atleta più rappresentativa, Rebecca Piva. La schiacciatrice 23enne, top scorer biancorossa, ha dovuto lasciare il campo domenica per un dolore alla schiena accusato dopo un tentativo di difesa. La stellina bustocca sta svolgendo le classiche sedute di recupero ma è in dubbio: al suo posto è pronta eventualmente il nuovo acquisto Alexandra Lazic. Conegliano schiererà invece la ex di turno Joanna Wolosz in regia, in diagonale con Isabelle Haak. Chirichella-Fahr è la coppia centrale, Gabi-Lanier in banda con l’eterna Moki De Gennaro libero.

«Dobbiamo azzerare la partita con Milano perché abbiamo le qualità per fare meglio rispetto a domenica – avvisa la palleggiatrice della Eurotek, Jennifer Boldini – La partita con Conegliano sarà ancor più difficile ma spero in un’arena ancora caldissima. Noi dovremo entrare con la mente libera, senza niente da perdere: domenica abbiamo avuto un po’ di paura e pensato troppo».

Eurotek UYBA Busto Arsizio – Prosecco DOC Imoco Conegliano



Busto Arsizio: 1 Howard, 2 Pelloni, 3 Van Der Pijl, 4 Piva, 6 Van Avermaet, 7 Morandi (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Obossa, 12 Frosini, 14 Kunzler, 18 Lazic, 19 Boldini, 20 Scola. All. Barbolini.

Conegliano: 1 Gabi, 4 Zhu, 6 Seki, 7 Eckl, 9 Lubian, 10 De Gennaro, 11 Haak, 14 Wolosz, 15 Adigwe, 16 Lanier, 17 Lukasik, 18 Chirichella, 19 Fahr, 20 Bardaro (L). All. Santarelli.

CLASSIFICA (dopo 20 giornate): Conegliano* 57; Scandicci 48; Milano* 44; Novara 42; Chieri 35; Bergamo 33; BUSTO ARSIZIO* 32; Vallefoglia 29 || Pinerolo* 21; Perugia, Cuneo 16; Firenze 15 || Roma, Talmassons 13.