Language Nights ritorna a Varese, una tradizione lunga 12 anni

Martedì 28 gennaio 2025 segna il ritorno delle serate linguistiche Language Nights a Varese.

Questa iniziativa, creata nel 2013, è diventata un punto di riferimento per chi desidera effettuare scambi culturali in diverse lingue.

Il formato è semplice: gli incontri si tengono ogni martedì a partire dalle 21:00 presso TuMiTurbi, locale situato in Via De Cristoforis, 5. All’arrivo, i partecipanti vengono accolti da un anfitrione che fornisce etichette su cui scrivere il nome e le lingue che ciascuno parla.

La serata si svolge in un’atmosfera rilassata, dove i partecipanti praticano liberamente le proprie competenze linguistiche.

Tavoli dedicati per lingua offrono uno spazio confortevole per avviare conversazioni. Uno dei maggiori successi delle Language Nights è l’ambiente di dialogo accogliente ed informale attorno al quale nel corso degli anni si è creata una community numerosa e variegata.

Questo evento è un punto di incontro chiave sia per gli italiani che per la comunità internazionale residente a Varese. Oltre a praticare le lingue, i partecipanti hanno l’opportunità di conoscere nuove persone, molte delle quali portano con sé affascinanti storie ed esperienze dai loro paesi di origine.

Le Language Nights sono un evento a cui bisogna partecipare almeno una volta nella vita. Non solo sono un’opportunità per migliorare le proprie competenze linguistiche, ma anche per fare rete e diffondere cultura. Un incontro che promette di arricchire sia le lingue che l’anima di chi vi partecipa.

Non è richiesta la prenotazione, l’ingresso è gratuito.