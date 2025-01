L’aula studio comunale di Albizzate: uno spazio per studenti sempre più apprezzato

Dopo l’inaugurazione dello scorso 2 giugno 2024, l’aula studio comunale adiacente alla biblioteca di Piazza IV Novembre è diventata un punto di riferimento per studenti universitari e giovani del territorio.

Il progetto, realizzato grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco, ha già dimostrato il suo valore, registrando una presenza costante di studenti durante tutto l’anno. Lo spazio offre un ambiente accogliente e funzionale per lo studio individuale, con accesso a connessione Wi-Fi e comfort pensati per soddisfare le esigenze dei giovani.

L’aula è aperta negli orari di attività della biblioteca, ma grazie a un sistema di iscrizione è possibile utilizzarla anche oltre questi orari, ampliando la sua fruibilità per chi ha necessità di studiare in orari più flessibili. Per ogni informazione o dubbio, il personale della biblioteca è a disposizione per rispondere e supportare gli utenti.

Questo spazio non rappresenta solo un’opportunità per studiare, ma è anche un simbolo di come la comunità possa rispondere alle esigenze dei giovani, offrendo loro risorse utili e adeguate. La pro Loco invita tutti gli studenti interessati a sfruttare questa preziosa risorsa, pensata per promuovere la cultura e il sapere.