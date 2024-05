Nuova aula studio ad Albizzate: uno spazio dedicato alle esigenze dei ragazzi

Nasce ufficialmente la nuova aula studio di Albizzate, uno spazio dove i giovani possono studiare e prepararsi per eventuali esami universitari ma anche per la maturità.

È il risultato di un progetto nato grazie alla collaborazione tra il Comune di Albizzate e la Pro Loco, che ha contribuito al 50% delle spese totali e quindi alla sua realizzazione all’interno degli spazi della sala polivalente della biblioteca. I lavori eseguiti hanno visto la realizzazione di un nuovo impianto elettrico, un nuovo sistema di sorveglianza e una connessione a fibra ottica.

La posizione è in un luogo “strategico” non soltanto per gli albizzatesi: si trova tra Varese e Gallarate, lungo la linea ferroviaria, quindi un luogo che è raggiungibile a tutti i ragazzi che si trovano nel bacino della valle dell’arno. Più precisamente sorge davanti alla biblioteca di Albizzate, in Piazza IV Novembre.

«Questo spazio è pensato per rispondere alle esigenze dei ragazzi che cercano un luogo di conforto dove studiare – ha dichiarato l’Assessore alla cultura Federico Maggio -. Era un punto concreto per il paese e dopo anni di forte volontà siamo riusciti a realizzarlo».

L’inaugurazione avverrà assieme al battesimo civico dei diciottenni domenica 2 giugno, un momento simbolico per accogliere i giovani nella comunità adulta e incoraggiarli a partecipare attivamente alla vita civica.