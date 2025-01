“L’impresa tra Europa e territorio” nella sala VareseVive

Giovedì 30 gennaio 2025 alle ore 18, nella Sala VareseVive di Via San Francesco D’Assisi 26 a Varese, si terrà l’incontro dal titolo “L’impresa tra Europa e territorio”, promosso dall’Associazione Imprenditori Europei (Aime). L’evento vedrà la partecipazione degli europarlamentari Giorgio Gori e Mario Mantovani, pronti a confrontarsi su temi centrali per il futuro del sistema imprenditoriale italiano: innovazione, tecnologia e formazione. Dopo l’apertura dei lavori affidata al segretario generale di Aime, Gianni Lucchina, il dibattito sarà animato dalle domande dei giornalisti: Silvestro Pascarella (direttore La Prealpina), Matteo Inzaghi (direttore Rete 55), Andrea Della Bella (Malpensa 24) e Riccardo Canetta (Varese Noi e Il Bustese).

L’incontro si concluderà con l’intervento del presidente di Aime, Giuseppe Albertini (nella foto sopra), che traccerà le prospettive future per il tessuto imprenditoriale locale ed europeo.